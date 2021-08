Nødstedt jolle med børn ombord drev ved farlige skær

Thomas Munk Veirum Søndag, 01. august 2021 - 08:03

Seks personer, inklusiov to børn, drev natten til lørdag rundt i en jolle med motorstop. Jollen drev ved farlige skær nord for Ilulissat, indtil den blev undsat af et SAR-fartøj fra inspektionsfartøjet Lauge Koch.

Det skriver Arktisk Kommando på sin facebook-side.

Her oplyser kommandoen, at der kl. 03:34 natten til lørdag indløb en nødmelding ind om jollen.

Meldingen kom via en Garmin inReach, der var blevet aktiveret ombord på jollen. Via et center i USA blev Arktisk Kommando alarmeret.

Garmin-udstyr var vigtigt

- Få minutter efter blev Lauge Koch aktiveret, og sendte straks skibets SAR fartøj ud på vandet for at assistere fartøjet i nød. Med Politiets store lokalkendskab, Lauge Koch’s hurtige besætning og ikke mindst en god beslutning om at aktivere nødsenderen, blev 6 personer, sikkert sat i land her til morgen, skriver Arktisk Kommando.

Ifølge kommandoen spillede Garmin-udstyret en vigtig rolle i redningsaktionen:

- Den hurtige og sikre løsning af opgaven, skyldes i høj grad havaristens Garmin inReach, som var rigtigt sat op og som han havde et godt kendskab til, skriver Arktisk Kommando, der sammen med politiet opfordrer alle, der står til søs, om at følge sikkerhedsrådene til søs og kende deres kommunikationsmidler.