Nødsaget til prostitution

For de fleste blev det til jul og nytår sammen med familien eller i gode venners lag. Men der var også de medborgere, som tilbragte helligdagene under mere eller mindre usle vilkår. På en sofa eller på uafbrudt jagt efter et nyt sted at overnatte. Det skriver avisen AG.

De hjemløse er en af de mest udsatte grupper. De er dermed også mulige ofre for udnyttelse.

Det oplyser Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Jess Svane (S), som samtidig erkender, at det er svært at give et præcist bud på, hvor mange hjemløse der er i Grønland.

- Et af de store udfordringer med at afdække antallet af hjemløse er blandt andet, at udsatte og hjemløse borgere er en dynamisk gruppe, som hele tiden ændrer sig. Mange borgere lever i usynlig hjemløshed, hvilket er meget udfordrende at tælle, fordi nogle reelt har et sted at overnatte, men som ikke er deres eget. Usynlig hjemløse kan være sofasovere eller folk der prostituerer sig for at få et sted at sove, forklarer Jess Svane.

Usømmeligt

Udmeldingen fra Svane kommer i forbindelse med et §-37-spørgsmål stillet af Demokraternes Anna Wangenheim. Hun er forfærdet over, at det grønlandske velfærdssamfund ikke er i stand til at prioritere nok midler til de mest sårbare, så udnyttelse af hjemløse kan undgås.

