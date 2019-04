Nødråb fra chauffører: Lær børnene at bruge deres skolebuskort

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. april 2019 - 07:15

Rundhåndede kommunalpolitikere bestemte i 2018, at samtlige skoleelever skulle udstyres med et skolebuskort, så man gratis kunne komme i skole med en bybus. Og man udvidede ordningen, så børnene i tidsrummet 18.00 til 21.00 kan bruge skolekortet, så man kan komme frem og tilbage til en fritidsaktivitet.

Kontrolindsats

En særlig kontrolindsats har afsløret, at kun 50,63 procent af skoleeleverne bruger skolebuskortet som påkrævet.

- Børnene har mange forklaringer på, hvorfor de ikke kan fremvise skolebuskortet, og det har faktisk været en yderligere belastning for vore chauffører, at de skal forklare børnene, hvorfor det er nødvendigt at fremvise skolebuskortet, oplyser busdirektør Mogens Nathansen, Nuup Bussii, til Sermitsiaq.AG.

Appel til forældre

Ingen børn bliver afvist, men Mogens Nathansen appellerer til, at forældrene og skolerne gør en indsats, så børnene er udstyret med deres skolebuskort, passer på det og ikke glemmer det.

Af busselskabets årsrapport for 2018 oplyses det, at næsten 10 procent af skolebuskort-ordningen anvendes uden for skoletiden, og hvor fritidsaktiviteterne i stedet tager over.