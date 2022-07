Nødopkald: SAR-helikopter sendt i vejret

Anders Rytoft Lørdag, 16. juli 2022 - 16:53

Politiet kan bekræfte, at der lørdag har været en SAR-operation i gang.

Lørdag omkring klokken 9 modtog politiet et opkald fra Aasiaat Radio om, at to personer var i problemer i den sydvestlige del af Grønland.

De havder meldt om røgudvikling fra motoren. Aasiaat Radio nåede at få en position på de to personer inden deres båd drev under et fjeld og mistede al radiosignal.

Fundet i god behold

Flere enheder, herunder Grønlands Politi og Arktisk Kommando, satte eftersøgningen i gang. Både politiets fartøj Nukik, Arktisk Kommandos inspektionfartøj Ejner Mikkelsen og en af Air Greenlands helikoptere blev sendt ud for at finde de to personer.

Klokken 12.30 blev de to personer fundet af SAR-helikopteren, som kom dem til undsætning og fløj dem til Qaqortoq.

Politiet oplyser, at personerne er uskadte.