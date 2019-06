Nu er det op til dig!

Walter Turnowsky Onsdag, 05. juni 2019 - 09:03

Områder som forvaltes af Danmark Udenrigspolitik

Sikkerheds- og forsvarspolitik

Kriminalforsorgen

Pas

Politiet og anklagemyndigheden samt de hertil knyttede dele af kriminalretsplejen

Retsplejen, herunder oprettelse af domstole

Kriminalretten

Udlændingeområdet og grænsekontrollen

Personretten

Familieretten

Arveretten

Advokatvirksomhed

Våbenområdet

Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester

Radiokommunikationsområdet

Selskabs-, regnskabs- og revisorområdet

Fødevare- og veterinærområdet

Luftfart

Immaterialret

Ophavsret

De gymnasiale uddannelser

Sikkerhed til søs

Skibsregistrering og søretlige forhold

Kortlægning

Farvandsafmærkning, fyrbelysning og lodsområdet

Havmiljø

Finansiel regulering og tilsyn

Råstofområdet

Arbejdsmiljø

Arbejdsskadesikring

Resterende områder under sundhedsområdet

Færdselsområdet

Formueretten

Dykkerområdet

Her klokken ni åbnede valgstederne i Grønland, og dermed er det nu op til dig, borgeren at afgøre, hvem du mener, der er bedst egnet til at repræsentere landets interesser i folketinget.

Det er ikke ganske uvæsentligt, hvem det bliver, da folketinget stadig forvalter vigtige områder på vegne af Grønland, som har betydning for hverdagen.

Ikke mindst gælder dette politiet; men også fødevarekontrollen, arbejdstilsynet og færdselsområdet er blandt de områder, der fortsat bliver forvaltet af Danmark.

I alt er der 32 sagsområder, som Grønland endnu ikke har overtaget. Dertil kommer udenrigspolitikken og forsvarspolitikken, som ikke umiddelbart kan hjemtages.

Alle disse områder har de to grønlandske folketingsmedlemmer indflydelse på. I den seneste valgperiode, har de oven købet fået historisk stor indflydelse ved at blive inviteret med til forhandlinger om vigtige forligsaftaler og finansloven.

I den kommende valgperiode er der mulighed for at omsætte denne indflydelse til yderligere resultater til gavn og glæde for landet og befolkningen. Men det kræver to folketingsmedlemmer, der med flid, engagement og politisk tæft søger indflydelse.

Valgdeltagelsen er traditionelt lavt ved folketingsvalg – I har chancen for at lave om på det.

Vi forventer at resultatet fra valget foreligger mellem klokken 22.00 og 23.00.

Rigtig god valgdag ønsker redaktionen på Sermitsiaq.AG.

Kassaaluk Kristiansen

