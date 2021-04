Niviaq scorer legat på 855.000 kroner

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 20. april 2021 - 07:48

Statens Kunstfond afslørede mandag, hvem af 1006 ansøgere der skulle have et legat ud af en pulje på knap 31 millioner kroner. Niviaq Korneliussen, der er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, slap igennem legatudvalgets nåleøje på imponerende vis.

Legatudvalget for Litteratur har begrundet tildelingen på følgende måde:

- Niviaq Korneliussen har i løbet af få år vist, at hun er en stærk og vigtig stemme i såvel den danske og grønlandske som i verdens litteratur. Hun forærer netop sine læsere nye måder at betragte verden på – ved siden af, på kanten af eller ud over de normer, kategorier og grænser, som almindeligvis gøres gældende. Og hun gør det med et sprog, der er kropsligt og præcist og millimetertæt på hendes romanpersoner og deres virkelighed.

To romaner

- Debutromanen ”Homo sapienne” (2014) følger fem unge grønlændere, der kommer i tvivl om, hvem de er, og om de gør det, som er rigtigt – for dem. Man lever sig ind i deres forvirring og forviklinger og hverdag igennem romanens form, der blander sprog og perspektiver og tekstformater. Verdens højeste selvmordsrate er den brutale baggrund for Niviaq Korneliussens anden og seneste roman, ”Blomsterdalen” (2020). Også her er hovedpersonen og fortælleren ung og forvirret og helt almindelig: ensom og tvivlende det ene øjeblik, forelsket og liderlig det andet. Romanens overraskende og sorgfulde greb er at beskrive hendes selvmord, som mulighed og udvej, helt uden forundring.

- De unge døde er på samme tid tabu i familierne og en fuldkommen nærværende del af venskaber, fællesskaber, fester og facebooksider – og af den grønlandske natur og historie. Blomsterne i Niviaq Korneliussens forfatterskab er både livets og dødens, sprogets og virkelighedens, og til det fortsatte arbejde med at finde og formulere dem tildeles hun det treårige arbejdslegat, lyder begrundelsen.

Ekstra sejr

248 forfattere, illustratorer, tegneserieskabere og oversættere blev tildelt almindelige arbejdslegater på 100.000 kroner, mens 20 modtog et debutantlegat på 50.000 kroner.

Det må føles som en ekstra sejr for Niviaq Korneliussen at modtage toplegatet al den stund, at hun tilbage i 2018 blev afvist af samme legatudvalg, fordi man mente, at kunstnere fra Grønland og Færøerne ikke var berettiget til at modtage legater.

Hun klagede dengang over afgørelsen, der blev omstødt, efter at kulturminister Mette Bock blev inddraget i sagen.