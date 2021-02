Niviaq igen nomineret til litteraturpris

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 25. februar 2021 - 13:04

Romanen 'Naasuliardarpi' (Blomsterdalen på dansk, red.) af Niviaq Korneliussen hiver endnu en nominering i land.

I dag, torsdag, blev det offentliggjort, at romanen er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2021. Romanen er i forvejen nomineret til tre andre priser, nemlig Politikens Litteraturpris, Montanas Litteraturpris samt Kritikerprisen.

Niviaq Korneliussens første roman 'Homo Sapienne' blev også nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris i 2015.

Nominering som eksponering

- Jeg er selvfølgelig glad for, at romanen igen bliver nomineret til pris. Da der ikke udkommer så mange bøger herhjemme, håber jeg på, at det kan være med til at skabe forfattere. Og jeg håber ligeledes, at nomineringen kan være med til at eksponere romanen i de nordiske lande, siger Niviaq Korneliussen til Sermitsiaq.AG.

I øjeblikket er forfatteren i Maniitsoq, hvor hun holder foredrag om selvmordsforebyggelse, og turen går videre til Ilulissat i morgen, fredag.

- Jeg forventer, at jeg i den kommende tid også holder foredrag om romanen, derfor håber jeg på, at flere kommuner vil vise interesse omkring det, fremhæver hun.

Ny bog inden for to år

Der gik omkring fem år mellem udgivelserne af 'Homo Sapienne' og 'Naasuliardarpi'.

- Jeg forventer ikke, at det vil tage så lang tid, før jeg igen udgiver en ny bog. Jeg er allerede så småt i gang med at skrive min næste bog, dog kan jeg ikke sige så meget om det, men handlingen vil være helt anderledes end mine første to udgivelser. Jeg regner med, at den vil udkomme inden for to år, lyder det fra forfatteren Niviaq Korneliussen.

Nordisk Råds Litteraturpris uddeles den 2. november i København. Vinderen modtager prisstatuetten Nordlys og 300.000 danske kroner.