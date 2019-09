Nivi Olsen: Vi har et godt hold

Walter Turnowsky Søndag, 22. september 2019 - 16:04

Demokraatit har hen over weekenden hold seminar forud for efterårssamlingen, der for alvor går i gang i morgen, mandag.

Og der har været en del at tale om. For med Randi Vestergaard Evaldsen helt ude af billedet og Niels Thomsen fortsat på orlov, så er der nye kræfter, der skal tage over.

- Det har naturligvis fyldt meget, at Niels og Randi ikke er der. Men de nye er sultne for at komme i gang, så det tegner godt. Jeg vurderer oven på denne weekend, at vi har at godt hold, siger fungerende formand, Nivi Olsen til Sermitsiaq.AG.

Nye folk

Simigaq Heilmann var allerede i foråret indkaldt som suppleant for Niels Thomsen, nu er hun blevet fuldgyldigt medlem i stedet for Randi Vestergaard Evaldsen.

Anna Wangenheim er indkaldt som suppleant for Niels Thomsen.

Nivi Olsen fortæller, at weekenden i høj grad er blevet brugt på de indre linjer med at afstemme forventningerne og ryste holdet sammen.

- Nu er vi bare spændt på at komme i gang med det politiske arbejde, siger hun.

Folkeskolen er mærkesag

Som altid under efterårssamlingen, så er det især finansloven, der kommer til at fylde i arbejdet.

- En af de ting, som vi kommer til at tage med ind til forhandlingerne, er en styrkelse af folkeskolen og førskoleområdet, siger formanden for koalitionens støtteparti.

- Det er helt altafgørende, at vi langt om længe kommer til at se fremskridt på disse områder. Det er altafgørende for vores land.