Nivi Olsen: Afgifter er et lille offer

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 19. november 2019 - 11:08

- Jeg synes, at det er virkelig flot gjort af os, da vi får mere end vi ofrer i denne omgang, siger hun.

LÆS OGSÅ: Afgifter skal redde finansloven for 2020

Demokraatits Nivi Olsen mener, at en forhøjelse af afgifter på blandt andet slik, alkohol og cigaretter er et lille offer for partiet og for samfundet.

- Vi ved, at i politik må vi ofre lidt for at nå vores mål, og det er det vi har gjort, siger Nivi Olsen (D).

Hun forsvarer forhøjelserne og mener, at befolkningen skal huske, at man må ofre en ting for at få en anden ting.

- Demokraatit har under valgkampen understreget gang på gang, at I ikke vil have afgifter på flere varer. Har I ofret jeres politik ved at sige ja til afgifter?

- Jeg synes ikke vi har ofret vores politik. Vi har accepteret små forhøjelser af afgifter på cigaretter, alkohol og slik, for at få vores politik med i finansloven. Det synes jeg ikke er en form for flugt fra vores principper. Vi har ofret et lille princip for at nå målet, siger Nivi Olsen.

Målene

Med forhøjelser af afgifterne kan beskæftigelsesfradraget finansieres. Og så er det muligt at sætte selskabsskatten ned med fem procent, samtidig med at indsatsen mod pædagogmangel kan intensiveres.

- Det er meget dyrt for samfundet at få indført et højere beskæftigelsesfradrag. Men nu hæver vi afgifterne på de nævnte varer i forventning om, at befolkningen får flere penge i lommerne på grund af beskæftigelsesfradraget, forklarer hun.

LÆS OGSÅ: Nye afgifter fra i nat

- Og vi skal huske på, at der er mangel på pædagoger i daginstitutionerne. Det er vigtigt for Demokraatit, at mor og far kan gå på arbejde og vide, at børnene bliver passet godt i daginstitutioner, og det kan vi finansiere med den nye afgiftsforhøjelse.

-Ud fra jeres forslag om afgifter lyder det, at I vil mindske forbruget af disse varer. Hvis forbruget mindskes, hvor får I så pengene fra?

- Jeg vil blive glad, hvis befolkningens forbrug på sukker, cigaretter og alkohol mindskes. Det er sundt, og det vil jeg blive glad for. Men hvis det bliver nødvendigt, så må vi se på det, og eventuelt finde andre måder at finansiere vores ønsker på, siger Nivi Olsen.