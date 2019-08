Nivi Olsen om studieskandale: Ansvaret skal placeres

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 30. august 2019 - 08:50

Demokraternes Nivi Olsen vil gerne vide, hvad der er gået galt i forbindelse med aflysningen af de to uddannelser på Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk.

Hun har sendt skriftlige spørgsmål til Naalakkersuisut og vil gerne have placeret ansvaret for det, der er sket i den seneste tid.

- Det er helt tydeligt for os, at der et eller andet sted er nogen, der har forsømt deres pligt, og det går nu ud over 12 uskyldige studerende, begrunder Nivi Olsen sine spørgsmål.

Hvem står bag

Hun spørger også, om der skal være konsekvenser for hele forløbet:

- Hvem har ifølge Naalakkersuisut ansvaret for, at 12 studerende alligevel ikke kan starte på deres ønskede uddannelse, og hvad mener Naalakkersuisut, at det skal have af konsekvenser for den eller de ansvarlige, spørger hun blandt andet.

Nivi Olsen spørger således til, hvad det helt præcist er for en aftale, der i efteråret 2017 er blevet indgået mellem Naalakkersuisut og Nieuernermik Ilinniarfik vedrørende opstart af de to nye uddannelser ‘Økonomi og ressourcestyring’ og ‘International handel og marketing’.