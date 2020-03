Nitter: Den største risiko er coronavirus

Merete Lindstrøm Onsdag, 11. marts 2020 - 08:53

Det norske luftfartsselskab Norwegian har aflyst 3000 af sine afgange fra midten af marts til midten af juni. Det svarer til 15 procent af Norwegians totale kapacitet i den periode.

Lufthansa lancerede allerede i sidste uge en kriseplan, så 25 procent af flyafgangene bliver indstillet i en periode. Men så slemt står det ikke til hos Air Greenland.

-Vi har indtil videre ikke mærket effekten af det her (coronavirus, red.), siger direktør Jacob Nitter Sørensen.

Konsekvens for bundlinjen

Selskabet har altså endnu ikke set en nedgang i bookinger eller oplevet mange aflysninger af allerede bestilte rejser. Men direktøren understreger, at det er en bekymring, der fylder rigtig meget i øjeblikket.

- Vores største kommercielle risiko lige nu er coronavirus. Det vil uden tvivl få betydning for årsresultatet i 2020. Ikke bare for os, men også for de afledte brancher som for eksempel hoteller, restauranter, butikker og turistoperatører, hvis ikke situationen ret hurtigt stabiliserer sig, siger han.

For at undgå for store konsekvenser er Air Greenland nødt til at holde nøje øje med, hvordan situationen udvikler sig i forhold til færre bookinger og aflysninger.

- Det, man kan gøre som flyselskab, er at konsolidere vores trafikprogram, aflyse afgange og minimerer omkostningerne. Det vurderer vi dagligt, siger Jacob Nitter Sørensen.

Kan koste personale

Men det er ikke sikkert, at den slags er nok, hvis situationen udvikler sig, indrømmer han.

- Næste skridt er, at vi på den lange bane skal reducere yderligere. Det kan jo desværre ende med, at personale må hjemsendes uden løn. Det ønsker vi absolut ikke, men det ser vi andre selskaber i branchen gøre for at overleve lige nu, siger Jacob Nitter Sørensen.

Tirsdag har SAS meldt ud, at de har bedt deres personale om at gå 20 procent ned i løn i en periode på tre måneder på grund af coronakrisen.