Nitter: En sindssyg god nyhed

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 12. maj 2020 - 13:47

Forsvarsminister Trine Bramsen oplyser til Altinget.dk, at man har besluttet ikke at sende SAR-kontrakten i EU-udbud. I stedet vil Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indlede direkte forhandlinger med Air Greenland.

Den nuværende kontrakt, der udløber til nytår, omhandler et stående beredskab 24 timer i døgnet med to helikoptere, der kan indsættes i særlige operationer, blandt andet SAR-opgaver.

Forsvarsministeriet har via Kammeradvokaten fået en vurdering på, at det ikke er nødvendigt at sende opgaven i en EU-udbudsrunde, hvilket barberer konkurrenter væk fra opgaven.

Afventer i spænding

- Det er en sindssyg god nyhed, fastslår Jacob Nitter Sørensen over for Sermitsiaq.AG.

- Vi skal dog huske på, at vi skal forhandle først, før kontrakten er i hus, og vi afventer i spænding den første kontakt fra Forsvaret, understreger topchefen i Air Greenland.

Hvis det lykkedes at nå frem til en fornuftig aftale for såvel Forsvaret som Air Greenland vil det sikre arbejdspladser, indtægter, og man bevarer samtidig kompetencer og erfaringer, der er oparbejdet i flyselskabet gennem mange år.

Årlig værdi i omegnen af 50 millioner

Den gamle SAR-kontrakt med Forsvaret har en værdi af cirka 50 millioner kroner årligt, så det er ikke småpenge, der er tale om.

I 2019 valgte Air Greenland at investere i to nye helikoptere, der blandt andet skulle signalere, at man mente det alvorligt med at indgå i en udbudsrunde om den kommende SAR-kontrakt. En kommerciel dristig beslutning, der løb op i cirka 200 millioner kroner, men som samtidig signalerede, at man ville tage en SAR-udbudsrunde ganske alvorligt.

Jo længere, jo billigere

- Det bliver spændende at se, hvad Forsvaret kommer med af udspil. En SAR-kontrakt kan skrues sammen på mange måder. Vi vil naturligvis gerne have en så lang kontraktperiode som muligt, fordi vi så kan afskrive materiellet og investeringer over en længere periode, der alt andet lige gør det hele billigere, forklarer Jacob Nitter Sørensen, men tilføjer desuden:

- Der kan være rigtig mange andre forhold, der spiller ind. Hvor skal helikopterne være placeret, hvad skal helikopterne være udstyret med, og hvor mange helikoptere ønsker man, der skal indgå i beredskabet, lyder det uddybende fra Air Greenlands topchef.

Sikkerhedsinteresser

Altinget.dk oplyser, at man kan undtage visse opgaver og materielindkøb fra EU-udbud, når særlige sikkerhedsinteresser er i spil.

- Det her handler om nationale sikkerhedsinteresser og er helt væsentligt for at kunne løfte den opgave, Forsvaret har i forhold til suverænitetshåndhævelse samt opretholdelsen af stabilitet og sikkerhed i Arktis, fastslår Trine Bramsen over for Altinget.dk.