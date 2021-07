Nitter: Vi ser på ruter til Nordamerika

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. juli 2021 - 10:00

Når de snærende coronarestriktioner er fortid og de nye atlantlufthavne står klar kan det ikke udelukkes, at Air Greenland vil starte nye ruter til det nordamerikanske kontinent samt andre destinationer i Europa end København.

Det fremgår af et online-interview, som det internationale luftfarts-netværk CAPA har haft med Jacob Nitter Sørensen.

-Vi ser naturligvis mod Nordamerika. Der er mange nordamerikanere, der gerne vil til Grønland, men i dag afstår, fordi man enten skal flyve via Island eller København. Det holder bestemt mange mennesker væk fra at rejse til Grønland, siger Jacob Nitter Sørensen i interviewet med CAPA.

Nye lufthavne - nyt potentiale

Det er udsigten til to nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat, der vil ændre flyselskabets muligheder og for at stå sig i konkurrencen med andre flyselskaber, som vil kaste sine øjne på de nye muligheder i Grønland, er Air Greenland gået i gang med at se på, hvordan man kan udvide markedet, når det gælder Nordamerika, men også Europa.

-Vi planlægger et nyt isfjordshytte-område lige ved Nuuk (Kapisillit, red), hvor du vil kunne se nordlyset, du vil være i stand til at se gletscherne. Du vil være i stand til at se de lokale samfund fiske på is, se ruiner, alle meget interessante ting, bare ét sted året rundt. Og det bliver så at sige en af ​​attraktionerne, der forhåbentlig vil bringe flere passagerer til de nye lufthavne, påpeger Jacob Nitter Sørensen.

Potentiale i fragt

På fragtområdet ser luftfartsdirektøren også et stort fremtidigt potentiale.

- Under pandemien har vi været meget begrænsede på de internationale flyvninger på grund af regeringsrestriktioner. Så vi har faktisk ikke været i stand til at imødekomme det samlede fragtbehov, siger Jacob Nitter Sørensen, men tilføjer:

Fakta om CAPA Siden 1990 har CAPA udviklet et globalt netværk af luftfartsforskere og analytikere i Europa, Nordamerika, Asien og Australien. CAPA giver medlemmer adgang til mere end 1.000 nyhedsbreve hver uge samt analyserapporter, forskningspublikationer og et omfattende datacenter med omfattende firmaprofiler, flyselskabs- og lufthavnsdatabaser og mere. Kilde: CAPA

- Jeg tror, ​​at der også er en stigende efterspørgsel efter fragt i fremtiden. En af grundene til, at vi investerer i A330neo, er flyets kapacitet, og jeg tror, ​​at med 60% af lasten, der går til Nuuk i fremtiden, vil vi have en meget stærk position med Airbus direkte til markedet, påpeger direktøren.

Fragt ud af Grønland

Jacob Nitter Sørensen oplyser, at selskabet har fokus på at få fragt fra Grønland og ud i verden.

- En af ​​de interessante ting, vi ser på, er eksporten af ​​frisk fisk, der går den anden vej, for i dag er der næsten nul gods, der går ud af Grønland. Det er meget, meget begrænset, så det er envejs fragt. I fremtiden håber vi, at vi med den direkte adgang til markederne også kan begynde at se på eksport af fisk. Det er også et marked, der forhåbentlig vil udvikle sig, når en ny infrastruktur er klar, siger Jacob Nitter Sørensen.

Se hele video-interviewet