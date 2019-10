Nitter: Indenrigsflyvning svækkes med nye lufthavne

Jesper Hansen Torsdag, 03. oktober 2019 - 09:20

OBS: Artikel præciseret mht nyt flykøb og billetpris kl. 11.54, red.

- Borgerne i Nuuk kan se frem til mellem fem og syv ugentlige afgange til Danmark, når udvidelsen af Nuuk Lufthavn står færdig.

Det fortalte Air Greenlands direktør, Jacob Nitter Sørensen, på onsdagens konference i Dansk Industri om byudviklingen i Nuuk.

- Air Greenland er i forhandlinger med såvel Airbus som Boeing om køb af et nyt fly, der skal erstatte Norsaq. Vi ønsker en flytype på størrelse med vor nuværende Danmarksflyver.

Flyselskabet har tidligere indkøbt et nyt ambulancefly og onsdag kunne Jacob Nitter Sørensen afsløre, at man havde købt to nye SAR-helikoptere.

Billetten 2.000 kr. billigere

Direktøren anslår, at en billet mellem Nuuk og København bliver 1.000 til 2.000 kroner billigere i fremtiden. Det vil øge passagertallet på ruten. Den nuværende stagnation på ruten mellem Grønland og Danmark forklarer Jacob Nitter Sørensen med, at hotelkapaciteten i Ilulissat simpelthen er fuldt udnyttet i øjeblikket.

Air Greenland vil gerne fortsætte med store fly, blandt andet fordi de har så stor brændstof-kapacitet, at det kan holde sig i luften over Nuuk i tre timer, før det er nødt til at søge alternativ lufthavn. Et mindre fly har kun et kvarter til at overveje situationen, hvis det er dårligt vejr i Nuuk, sagde Nitter Sørensen, der selv er en erfaren pilot, og som også kunne fortælle, at voldsomme snebyger i Nuuk-området normalt varer 45 minutter.

- Det har også haft betydning for beslutningen, at et widebody-fly som A330 kan medtage store mængder fragt. Det vil også være en fordel for det grønlandske samfund og skabe nye muligheder for blandt andet eksport af frisk fisk fra Grønland, mener Jacob Nitter Sørensen.

Jacob Nitter Sørensen tror også, at vi i fremtiden vil se én eller flere flyruter mellem det amerikanske kontinent og Europa med stop i Nuuk. En sådan rute kan gøre Grønland endnu mere attraktiv for krydstogtselskaberne.

Dyrere indenrigsflyvninger

- Til gengæld for de lavere priser på flyvninger fra udlandet bliver priserne højere og frekvenserne lavere på indenrigsflyvningen. Det er en udfordring, som både vi og politikerne skal have løst i de kommende år, siger Jacob Nitter Sørensen, der også mener, at man i den forbindelse skal debattere den offentlige støtte til kystpassager-trafikken.

- I Norge og Frankrig bliver mindre lokale flyruter med under 100.000 passagerer om året støttet af staten. Det er måske også en mulighed i Grønland, siger direktøren, der mener, at Air Greenland står i en ny og gunstig situation, efter at alle aktierne i selskabet er blevet overtaget af Naalakkersuisut:

- Vi skal ikke flyve for at tjene penge, men tjene penge for at kunne flyve, lyder filosofien fra selskabets bestyrelsesformand Kjeld Zacho Jørgensen, fortalte Jacob Nitter Sørensen.