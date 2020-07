Nitter: Bundlinje kan gå i nul

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. juli 2020 - 07:45

Da coronakrisen begyndte, og landet lukkede fuldstændigt ned den 20. marts, så det sort ud for Air Greenland. Flyselskabets administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen frygtede et trecifret millionunderskud, da udsigterne var værst, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Men meldingen om, at der fra i dag er åbent for ubegrænset antal indrejsende flypassagerer, giver grund til optimisme, mener direktøren.

- Det betyder, at vores økonomi er tilbage på sporet. Den er ikke god nu, men det betyder, at vi kommer igennem med skinnet på næsen. Jeg tænker, vi ender med et årsresultat tæt på nul, hvis der ikke kommer en anden bølge af Covid-19, eller at der sker noget helt uventet, siger Jacob Nitter Sørensen.

Højsæson skal udnyttes

Han understreger, at det er flere forskellige faktorer, der spiller ind på, at økonomien ikke er kuldsejlet helt.

- Hvis ikke vi havde ageret hurtigt i forhold til de interne besparelser, og vores ejere ikke var kommet med en aftale om at understøtte os under krisen, så havde det set værre ud nu. Det betyder også meget, at vi kan nå at få det sidste af højsæsonen med, siger direktøren.

Det er ifølge Jacob Nitter i månederne juni, juli og august, at virksomheden tjener de fleste af sine penge, så der skal sælges nogle billetter i en fart for at indhente lidt af det tabte.

- Nu må vi se, hvordan markedet reagerer på, at vi åbner mere op igen. Hvis vi kan sælge vores billetter, har vi også mulighed for at sætte ind med mere kapacitet, siger Jacob Nitter Sørensen.

Fortsat ingen direkte fly til syd

Ruterne København-Narsarsuaq og Island-Ilulissat, bliver dog ikke taget i brug i år. Hvis næste års højsæson er normalisteret, så kan Air Greenland sætte fly ind på de ruter, hvor det giver mening i forhold til efterspørgslen, oplyser han.

Og med hensyn til billige flybilletter, så varer det nok noget tid, før de gode tilbud helt vender tilbage, spår direktøren.

- Prisniveauet afspejler det begrænsede antal billetter, der kunne sælges. Nu skal vi have tingene normaliseret igen, og så snart vores kapacitet bliver fuldt udnyttet, så vil vi arbejde med at normalisere vores forretning igen, herunder produkter og priser, siger han.

På trods af at flyselskabet i slutningen af maj måtte fyre 60 medarbejdere, så er der mulighed for at øge kapaciteten på antallet af flyvninger, så snart passagererne er der til det, understreger direktøren.

-Vi håber selvfølgelig på, at der til næste år er så meget run på igen, at vi kan ansætte nogle af dem, vi har måtte sige farvel til under krisen, men det er svært at spå om, hvordan den nye normal kommer til at se ud, slutter Jacob Nitter Sørensen.