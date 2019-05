Nitter: Air Greenland vil stå stærkt med nye atlantlufthavne

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 14. maj 2019 - 16:37

Nuuk vil rejsemæssigt ligge midt imellem København og New York med rejsetider på cirka 2 gange 4 timer, hvilket vil være en gevinst for Air Greenland i konkurrencen med andre flyselskaber. Det er situationen, når den nye atlantlufthavn står klar.

-Vi kan i modsætning til andre flyselskaber nøjes med at operere med én flybesætning på destinationerne København-Nuuk og Nuuk-New York. Vi kan i forhold til konkurrenterne udnytte vores geografiske placering, som konkurrenterne ikke kan hamle op mod, fastslog Jacob Nitter Sørensen.

Forenklet forretning

Han så frem til at kunne forenkle Air Greenlands forretningsmodel, når langt de fleste passagerer kunne flyve over atlanten og direkte til deres destination. Når atlantlufthavnene i Ilulissat og Nuuk står klar, vil man kunne reducere indenrigstrafikken med 40 procent, hvilket vil resultere i billigere billetter for de rejsende.

- Billigere billetter vil øge antallet af rejsende. Ja, vi kommer ind i en positiv spiral, der kan være med til at tiltrække endnu flere turister, sagde flyselskabets topchef, der også lagde vægt på, at fragtmarkedet ville blive effektiviseret.

Fri for flaskehals

- I dag fragtes der 300 tons fisk ud af Københavns Lufthavn, der primært kommer fra Norge og Færøerne. Med atlantlufthavne på kysten er vi befriet for flaskehalsen i Kangerlussuaq, sagde Jacob Nitter Sørensen, der ikke lagde skjul på at han øjnede nye forretningsmæssige muligheder og en langt mere effektiv fragthåndtering til glæde for erhvervslivet.

Det er primært i juni, juli, august og september, at de udenlandske turister frekventerer Grønland. Sammen med Julie Pars, direktøren fra Visit Greenland, blev det fastslået, at det handler om at sprede turistsæsonen til hele året, så man får mulighed for at skabe helårsbeskæftigelse.

- Vi kan ikke leve af turismen alene baseret på fire måneders indtjening, blev det fastslået.

Nødden skal knækkes

Julie Pars slog fast, at turismen er det hurtigst voksende erhverv i verden, og man venter én milliard rejsende i 2025 på verdensplan.

- Vi skal knække nødden med at sprede turistsæsonen over hele året. Den dunkle tid om vinteren kan være eksotisk. Det ved vi fra Canada og Norge, der har haft held med at tiltrækker vinterturister, sagde Visit Greenlands direktør.

Jacob Nitter Sørensen forklarede, at en reduktion på indenrigstrafikken på 40 procent kun ville resultere i en reduktion i flyvetimerne på 20 procent.

- Det er jo et regnestykke, der kan bekymre, sagde flyselskabsdirektøren, der henvendt til politikerne gjorde opmærksom på, at der var udbredt subsidier på indenrigstrafikken i eksempelvis Irland og Norge.

Politisk spørgsmål

- I sidste ende vil spørgsmålet om billetprisernes størrelse for rejsende internt i Grønland være et spørgsmål op til politikerne at besvare, sagde Julie Pars i et svar til en bekymret deltager på konferencen.