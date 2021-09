Nitter ser lyst på efteråret

Merete Lindstrøm Fredag, 10. september 2021 - 17:48

Air greenlands direktør er glad for naalakkersuisuts genåbningsplan, der har betydet travlhed hos flyselskabet den seneste tid.

- Helt konkret betyder det, at vi kan sætte flere flyvninger op, og at priserne kan komme tilbage på et normalt niveau. Og så kan vi planlægge næste års højsæson, siger direktør i Air Greenland, Jacob Nitter, til Sermitsiaq.AG.

Faktisk betyder den nuværende situation med genåbning, at der er fem ugentlige afgange til og fra Danmark, hvor normalen er fire på det her tidspunkt af året.

- Vi oplever et ophobet rejsebehov, så vi har en ekstra ugentlig afgang frem til slut oktober til at begynde med, siger Jacob Nitter.

Genåbning har ladet vente på sig

Han glæder sig over, at pandemien er på tilbagetog i samfundet.

- Vi har set tiltag til åbning flere gange, som er blevet tilbagerullet på grund af smitteudbrud, deltavariant og andet. Det er fantastisk, at vi nu endeligt ser genåbningen ske, for det har været virkelig svært at drive virksomheden gennem coronatiden, siger Jacob Nitter.

Han understreger, at det har krævet meget af medarbejderne, både internt og i kommunikationen med kunderne.

- Medarbejdere og passagerer har skulle forholde sig til ændringer hele tiden, og mange der gerne ville rejse er blevet skuffede. Nu kan vi koncentrere os om at gøre klar til den nye infrastruktur, der kommer om lidt, siger Nitter og hentyder til de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Allerede travlhed

Direktøren fortæller, at den gradvise genåbning allerede viser sig meget konkret i form af fuldt booket hotel i Ilulissat i august.

- Vi har været helt udsolgt på Hotel Arctic i sidste del af august, efter myndighederne har åbnet landet for folk, der er vaccineret. Efterspørgslen fra turister har været stor, så vi kigger ind i et rigtigt godt efterår.

Personalesituationen hos Air Greenland er fortsat fin, understreger direktøren.

- Vi har haft en lille overkapacitet på medarbejdere under nedlukningen. Så den bemanding, vi har nu, passer til den efterspørgsel, vi forventer på en efterårs- og vintersæson.

Det er først og fremmest på atlantflyvninger der har været konsekvens af nedlukningen, da mange herboende har rejst mere internt i landet og dermed holdt gang i indenrigsruterne.

- Der kan blive tale om at ansætte flere til sommer, når højsæsonen sætter ind, såfremt der ikke sker noget uforudset i forhold til corona eller andet, oplyser Jacob Nitter.