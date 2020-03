Nitter havde nyhed med til minebranchen

Trine Juncher Jørgensen Tirsdag, 03. marts 2020 - 12:33

Basic Aviation Risk Standard – eller kort sagt BARS er betegnelsen for en international standardiseringscertificering der skal sikre private virksomheder som f.eks. efterforskningsselskaber et bestemt serviceniveau, når de indkøber fly- og helikopterydelser.

– Der er tale om en ny standard, der ligger over lovgivningskravene. Hos Air Greenland skal BARS-standarden gælde alle vores helikopteroperationer, siger direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen, der satser på, at Air Greenland får certificeringen i løbet af foråret.

Selskabet har i årtier serviceret mineselskaber med både transport af medarbejdere, udstyr og forsyninger, sling af tungt materiel, præcisions long-line sling i forbindelse med flytning af borerigge, geofysik og andre former for luftbårne undersøgelser. Men det nye er, at operationerne nu standardiseres og certificeres, så kunderne ved, hvad de kan forvente.

Vi skal i mål

– Vi lever op til mange krav allerede, så derfor er vi aktuelt i gang med en analyse af, hvordan vores procedurer og standarder ser ud i forhold til kravene og strukturen i BARS. Og er der nogle mangler, så skal vi i mål, så vi kan opnå certificeringen, siger Jacob Nitter Sørensen.

For kunderne betyder certificeringen i sidste ende en bedre operation og et højere sikkerhedsniveau.

– Vi kommer kunderne i møde. Det er vigtigt for mineselskaberne, at de over for medarbejdere og investorer kan vise, at operationerne følger bestemte standarder. Og for Air Greenland vil det her også give større forudsigelighed, når man har at gøre med en standardiseret operation. Det er på alle måder en positiv udvikling.