Nissebanden-teater i vælten på TV2

I en ny teaterforestilling i Danmark, genfindes Nissebanden som en del af årets Cirkusrevy. Denne gang rejser en flok nisser ikke til Grønland men til ”julemandens land”, hvor de møder en flok børn, som i forestillingen fremstilles i isbjørnebukser, grønne anorakker og ens sorte frisure.

Det har efter en uges debat om en anden julekalenders mere eller mindre racistiske tilgang til flødeboller og blackfacing fået debatten til at rulle om, hvorvidt det er kulturel appropriation og racistisk at fremstille inuit så stereotypt, som det er tilfældet i den forestilling.

Flemming Jensen, som mange kender for hans kærlighed til Grønland og hans rolle i nissebanden som Lunte, er dybt uenig i kritikken og ked af, at han skal fremstilles, som en der ikke respektere Inuit.

Pyrus og Nissebanden til debat på TV2

Han har i denne uge deltaget Go´ aften Live for at tale om teaterstykket, hvor også scenerne fra Pyrus med børn klædt ud som flødeboller blev debatteret. Efterfølgende har Flemming Jensen lavet et facebookopslag om forløbet, som kan læses nederst i denne artikel.

Med i programmet var også Michael Bro, der er inuit og læser arktiske studier på KU. Han understreger, at det er langt over grænsen, som inuit fremstilles i stykket.

- Det er næsten som blackfacing. Det er jo ikke inuitbørn, men danske børn, der er klædt ud med anorakker, kamikker og sorte parykker. Det er kulturel appropriation. Man viser inuit og tjener penge på at tilegne sig vores kultur.

Julemandens land er i Arktis

Flemming Jensen påpeger, at han har fortøgt at ophæve relationen til Grønland i den nye opsætning.

- Teaterstykket har taget afsæt i en julekalender, der hedder Nissebanden i Grønland. Men jeg har med vilje ændret navnet, fordi jeg opdagede, at folk ved meget lidt om Grønland og folk troede, at julekalenderen gav et billede af, hvordan Grønland er. Men det er jo et mytisk land (i stykket, red.).

Da julemandens hjælpere skulle visualiseres valgte Flemming Jensen, at tage udgangspunkt i den grønlandske hovedrolle fra Nissebanden i Grønland drengen Inuk, som i øvrigt blev spillet af Malik Niemann.

- De skulle jo have tøj på og jeg kunne ikke lade dem have badeshorts på i Arktis, argumenterer Flemming Jensen.

Inuit fremstilles stereotypt

Michael Bro, påpeger at han ikke føler sig krænket af teaterstykket i sig selv, men at den måde at fremstille inuit sterotypt skal stoppe. I øvrigt er der ikke andre arktiske folk der klæder sig som julemandens hjælpere i stykket, understreger han.

- Jeg siger fra, fordi man tydeligt kan se, at der bliver taget nogle kulturelle ejendele, som bliver reproduceret til at opretholde diskrimination og racisme mod inuit i Danmark og man gør det okay at fortsætte med det i dag.

- Jeg har forsøgt at ophæve nationaliteten. Havde jeg givet dem noget samepåklædning på så havde der måske siddet en vredladen lettere alkoholiseret finne et sted og brokket sig, siger Flemming Jensen.

Adjunkt på institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet i København Mira C. Skadegård arbejder overordnet med, hvordan diskrimination, racisme, ligestilling og mangfoldighed sættes i spil i forskellige kontekster. I programmet påpeger hun, at det kræver mere viden at undgå denne slags konfrontationer fremover.

- Man klæder sig jo ud som en slags mennesker - ikke en rolle. Det trækker på en lang historie og en fortælling om en slags type af mennesker, som fasthholdes i et bestemt billede. Jeg tror ikke, det er ondt ment, men jeg tror, vi skal vide lidt mere

