Nina: Aldrig mere Melodi Grand Prix

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 26. februar 2019 - 15:59

- Det er dejligt at komme hjem til sådan et flot vejr med veninder. Nuaan, jeg fik en dejlig velkomst. Og nu har jeg sat et flueben på Melodi Grand Prix i mit musik-cv. Grand Prix, som jeg altid har drømt om at deltage i.

Det sagde Nina Kreutzmann Jørgensen til Sermitsiaq.AG kort tid efter, at hun landede i Nuuk tirsdag eftermiddag. Lørdag deltog hun sammen med Julie Berthelsen ved det danske Melodi Grand Prix, hvor de fik en andenplads.

Kæmpe oplevelse

Ved hendes ankomst blev hun hyldet af sine nærmeste med det grønlandske flag, og der blev givet krammer til Meloidi Grand Prix-sangerinden.

- Det var en kæmpe stor oplevelse at deltage ved sangkonkurrencen. Ingen tvivl om, at vi havde den vildeste opbakning. Vi kunne tydeligt mærke det - det føltes som om, at det hele var større end os. Vi fik masser af beskeder på de sociale medier, og det var så rørende og dejligt at få så stor en opbakning, fortæller Nina Kreutzmann Jørgensen.

Leiff Josefsen

- E du kommet dig over andenpladsen?

- Ja, den kom jeg over med det samme, faktisk. Og så har jeg prøvet dét. Og der var rigtig meget arbejde, forberedelse, tale med journalister og alt muligt op til konkurrencen. Nu er det faktisk bare dejligt at komme hjem, så jeg kan slappe af, svarer hun.

Opfordrer andre sangere til at deltage

Nina Kreutzmann afviser, at hun vil igen deltage ved det danske Melodi Grand Prix i fremtiden.

- Jeg vil gerne opfordrer andre grønlandske musikere og sangere til at sende sange til dem, der står for konkurrencen. Det er skide sjovt at prøve. Det er totalt fedt, men jeg skal ikke prøve det igen, lyder det fra Nina Kreutzmann Jørgensen.