Nikolaj Berthelsen er med Georg Stage

Nikolaj Berthelsen har en kusine, som har været med. og nu er det hans tur til at komme ud på verdenshavende og få sig en ordentlig én på opleveren.

- Det hun fortalte, lød spændende, så jeg skrev en ansøgning, fortæller 22-årige Nikolaj Berthelsen fra Sisimiut.

Sermitsiaq.AG mødte ham ombord på det gamle og utrolig flotte skib i forbindelse med et åbent skib arrangement på havnen i Odense. Georg Stage er bygget i 1934. Det nuværende Georg Stage erstattede et ældre skib, som havde sejlet siden 1882. Så det er virkelig historiens vingesus, man bliver mødt af, når man går rundt på skibet.

Nikolaj Berthelsen blev færdig med GU sidste år. Havde hyre på en trawler, da han blev kontaktet af Stiftelsen Georg Stage, der driver skoleskibet. Han fik at vide, at han var optaget. Mødte 21. februar op sammen med alle de andre nye elever. Så naturligvis er det hele meget nyt endnu.

Årets togt

Årets togt varer indtil 7. juli. Skibet skal besøge forskellige danske byer, hvor man med åbent skibs arrangementer gør opmærksom på de forskellige maritime uddannelser. Desuden skal man på langfart til Færøerne, Norge, Skotland, Gotland og Bornholm. Under besøget på Bornholm skal skib og besætning deltage i det altid meget velbesøgte Folkemøde.

Nikolaj Berthelsen er meget målrettet.

- Bare man tror på sig selv, er der mange ting, som kan lade sig gøre. Jeg har altid vidst, hvad jeg ville. Når jeg er færdig med månederne her på Georg Stage, skal jeg tilbage til Grønland. Begynder igen på en trawler, inden jeg i 2024 regner med at komme i gang med at uddanne mig til pilot, fortæller Nikolaj Berthelsen med glæde og stolthed i stemmen.

- Selv om menneskene nede på jorden er meget små, når man kravler 31 meter op i masten, afskrækker det mig ikke.

Der er delte meninger om det betimelige i at arbejde med sikkerhedsudstyr, når man kravler de mange meter op. Tidligere gjorde man det ikke, men efter en alvorlig ulykke er det det, man gør.

Det, som Nikolaj Berthelsen lærer på togtet med skoleskibet, er noget, som vil komme ham til gode resten af livet.

En dannelsesrejse

Maskinmester Morten Thøgersen fra Fanø har været med Georg Stage i små tre år. Underviser blandt andet i motorlære, tegningsforståelse og værkstedskundskab, og er ikke i tvivl om, at det er meget værdifuldt for unge mennesker at komme med.

- Det er så fedt at se, hvordan de i løbet af nogle måneder bliver rigtig gode til at arbejde sammen. Vi gør en dyd ud af, at sammensætte elever med meget forskellige baggrunde. Vi er jo meget tætte. Plads er der ikke meget af, når så mange mennesker skal være her. Derfor er det, at vi siger: ”Ingen over skibet”.

Mennesker flytter vi ikke. Det gør de selv, som Morten Thøgersen udtrykker det.

De grønlandske elever

Med andre ord kan man kalde det at være med på et togt med Georg Stage for en hel dannelsesrejse.

Georg Stage får årligt 40-50 ansøgninger fra Grønland. De første grønlandske elever var med på et togt i 1962. Siden 1964 har der været grønlændere på alle togterne. I alt 350 er igennem årene blevet uddannet på skoleskibet.

Georg Stages hjemmeside indeholder en grønlandsk, dansk og engelsk version.