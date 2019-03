Nikkulaat Jeremiassen: Slut med kvotefrie zoner

Redaktionen Mandag, 04. marts 2019 - 06:16

Nu skal der lukkes for de kvotefrie zoner, mener naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Nikkulaat Jeremiassen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det siges, at der er stemmer i fisk. Der er nok noget om det, for selvom, der er mange politikere, der er modstandere af ureguleret fiskeri, så har de selvsamme politikere nærmest stået i kø for igennem de sidste adskillige år at åbne for kvotefrie fiskerizoner flere steder langs kysten.

Men Nikkulaat Jeremiassen (S), der er hentet ind som medlem af Naalakkersuisut af Kim Kielsen (S), er ikke bange for at gå imod strømmen. Han arbejder målrettet for, at alt fiskeri, og her især det kystnære hellefiskefiskeri, der skal være reguleret:

– Siden min genansættelse som naalakkersuisoq for fiskeri har jeg arbejdet for at tage sagen op igen, det er nemlig meget vigtigt, at fiskeriet i Grønland skal være baseret på regulering, og at der ikke er »smuthuller«, hvor nogle kan fiske løs på en bestand uden opsyn og kontrol. Vi skal selvfølgelig lytte til fiskernes ønsker, men vi skal samtidigt værne om vores fiskebestande, uanset hvor der fiskes, siger Nikkulaat Jeremiassen (S) til Sermitsiaq.

Du kan læse mere om Nikkulaat Jeremiassens planer for et bæredygtigt fiskeri i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til via nedestående link: