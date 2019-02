Nikkulaat Jeremiassen: Skal den kystnære rejeflåde reduceres?

Walter Turnowsky Torsdag, 28. februar 2019 - 15:58

Nikkulaat Jeremiassen (S) var godt klar over, at det var nogle vanskellige spørgsmål han rejste under KNAPKs rejeseminar i går.

- Det kan være at jeg lyder provokorende i min tale, sagde han.

Det kystnære rejefiskeri indhandler årligt for 285 millioner kroner og overgås i det kystnære kun af hellefiskeriet.

Men samtidig er der problemer. Dels er der en del af 19 fartøjer, der har for lidt kvote til at de kan fiske året rundt. Dels er hovedparten af fartøjerne gamle.

- Mange fartøjer i den kystnære rejeflåde er ikke længere tidsvarende. 63 procent af den kystnære rejeflåde er over 25 år gammel. Inden for fiskeriet er der sket meget på den teknologiske front i de seneste 25 år, anførte han videre.

Færre fartøjer eller anden fordelingsnøgle

Og det rejser en række spørgsmål, mener naalakkersuisoq for fiskeri og fangst. Blandet andet om der skal være færre fartøjer.

- Hvad er så det næste skridt, som mindre fiskeriselskaber skal satse på i den kommende tid?

- Har de penge til at få anskaffet nye tidssvarende fiskefartøjer?

- Skal de indgå i et samarbejde med andre selskaber om anskaffelse af nye fiskefartøjer?

- Skal antallet af fiskefartøjer reduceres?

- Eller skal vi ændre på fordelingsnøglen for kvote størrelser til de enkelte rederier? Skal et selskab have flere fiskefartøjer?

- Skal vi se nærmere på kombinationsfartøjer som vi kender fra det kystnære krabbe og hellefiskefiskeri?

Kan ikke fiske hele året

- Vi må i dag se i øjnene, at der er forholdsvis mange fiskefartøjer, som ikke kan fiske året rundt, eftersom deres kvoter ikke rækker til et helårs fiskeri. Der i dag fire fiskefartøjer, som har under 1.000 tons rejer som kvoter, svarende til omkring to procent af den samlede rejekvote for den kystnære del i Vestgrønland.

- Kan fiskerierhvervet være med til at få løftet deres kvoter op, så de kan fiske året rundt?

- Skal samfundet være vidne til, at de store selskaber hvert år afsætter mange tons rejer til de ovennævnte mindre selskaber, så de kan fiske året rundt?

- Er der plads til unge fiskere, som ville anskaffe sig et fiskefartøj?

Hvad er vejen frem til en tilfredsstillende løsning for alle parter?

- Vi må værne om rejefiskeriet og være fælles om, at løse det indgående kendsgerning, jeg ovenfor oplister. Hvad kan erhvervet selv gøre ved disse forhold?

Han peger desuden på risikoen for at miste det værdifulde MSC-certifikat, hvis man ikke er omhyggelig med forvaltningen af rejebestandene.