Nikkulaat Jeremiassen: Grundlag for fiskerikommissionen er - snart - på plads

Et topmøde mellem partilederne fra koalitionen og støttepartiet Demokraterne er parterne nu tilsyneladende så godt som enige om, hvordan arbejdet med den nye fiskerlov skal foregå. Det fremgår af en pressemeddelelse, som naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Nikkulaat Jeremiassen (S) har udsendt.

- Jeg vil gerne pointere, at parterne var grundlæggende enige om slutdokumentet for Fiskerikommissionen, som vil blive fremlagt til Naalakkersuisut, og blive vedtaget i den nærmeste fremtid. Dette vil blive et arbejdsgrundlag for fiskerikommissionen, skriver han.

I forbindelse med koalitionsforhandlingerne sidste år, gjorde Demokraternes formand, Niels Thomsen det til en betingelse for partiets støtte til Naalakkersuit, at en bredt funderet kommission skal arbejde med udformningen af en ny fiskerilov.

Stilstand

Oprindeligt var det meningen, at kommissoriet for den kommission skulle have været fremlagt umiddelbart efter, finansloven var vedtaget. Men arbejdet kom ikke ud af stedet, og derfor besluttede formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), at koalitionspartierne skulle rejse til Ilulissat for at mødes med Niels Thomsen (D). Efter mødet, der fandt sted sidste onsdag, har der imidlertid været fuldstændig tavshed om resultatet af mødet. Men nu melder Nikkulaat Jeremiassen (S) altså ud, at man 'grundlæggende' er enig og bare mangler en godkendelse i Naalakkersuisut.

Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq har ikke deltaget i forhandlingerne i Ilulissat, selvom de er en del af finanslovsforliget, som fiskerikommissionen er en del af.

Nikkulaat Jeremiassen fastholder, at kommissionen skal aflevere sin betænkning om en ny fiskerlov inden udgangen af året.