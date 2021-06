NIIK: Naalakkersuisut skal implementere handicaploven

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 24. juni 2021 - 11:02

OBS: Rettet torsdag klokken 15.50. Cecilie Marie Jakobsen er menigt medlem i bestyrelsen i Sugisaq ikke formand som tidligere oplyst i artiklen (red.)

Den nye formand for NIIK, Cecilie Marie Jakobsen kræver handling fra Naalakkersuisut. NIIK er en paraplyorganisation som består af foreninger der varetager interesser for folk med handicap. Det er blandt andet ISI, Sugisaq, Inooqat og Autismeforeningen.

En ny rapport fra handicaptalsmanden Tilioq viser, at godt 249 har henvendt sig til Tilioq i 2020. Det er en stigning på over 40 siden 2019.

- Jeg vil som ny formand fra NIIK sige, at rapporten ikke er overraskende. Det er de samme konkrete problemstillinger, som personer med handicap har mødt tidligere. Rapporten konkluderer, at adgang til støtteforanstaltninger og hjælpemidler samt den kommunale sagsbehandling er årsag til næsten halvdelen af alle henvendelser til Tilioq. Vi mener i NIIK at handicaplovens implementering helt klart skal overvåges af Naalakkersuisut. Og jeg håber, at Inatsisartut vil efterlyse handling på handicapområdet, siger Cecilie marie Jakobsen.

Cecilie Marie Jakobsen Privat foto

NIIK inviterer politikerne

- Der er grundlæggende behov for at forbedre forholdene for personer med handicap på alle områder herunder: bolig, arbejde, skole og fritid, siger den nye formand Cecilie Marie Jakobsen.

Derfor inviterer organisationen politikerne til en snak, så politikerne kan blive klogere på området.

- Vi er glade for, at den nye koalition har aftalt at løfte handikapområdet og psykiatriområdet. Men vi venter stadig på konkrete udmeldinger, siger formanden for NIIK.

Cecilie Marie Jakobsen blev udpeget til formand for hele paraplyorganisationen NIIK i maj måned.

Paraplyorganisationen oplyser, at der er et godt samarbejde mellem organisationen og Tilioq. Men et af de områder der stadig er udfordret er fakta om landets handicappede.

Den tidligere formand for NIIK har oplyst, at der mangles grundlæggende data indenfor handicapområdet i landet og dette gælder også psykiatriområdet i landet.