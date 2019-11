Niels Thomsen stopper i politik

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 26. november 2019 - 12:33

Demokraatit skal igen finde en ny formand.

Formanden Niels Thomsen trækker sig fra sit politiske arbejde med omgående virkning. Det sker efter mere end et halvt års orlov fra Inatsisartut.

Den nu tidligere formand for partiet begrunder sin beslutning, at der er alt for meget personlig forfølgelse på politikere.

- Jeg har under og efter valgkampen brugt alt for mange af mine ressourcer på personangreb, som ret beset bunder i nogle handlinger, jeg var en del af for ca. 20 år tilbage. Her i sommer blev jeg uden for mit hus ramt af en ølflaske i ansigtet. Før sit kast gav personen udtryk for, at hun kendte til mig fra mit politiske arbejde, og at hun ville forfølge mig.

Trusler mod folkevalgte

- På det seneste ser vi, at vælgere endda truer med at ville dræbe folkevalgte. Derudover er der nu flere, der giver udtryk for, at vi folkevalgte skal behandles endnu hårdere. Kort fortalt kan jeg ikke være en del af et arbejdsklima, hvor man forfølges og er bange for hvilke handlinger man kan udsættes for. I og med at jeg har en familie omkring mig, der også rammes hårdt, ville en fortsættelse være egoistisk og ødelæggende. Jeg vil gerne sige tak til alle dem der har stemt på mig til valget og bakket op om mit politiske arbejde, samt mine kollegaer, lyder det fra Niels Thomsen på Demokraatits Facebookside.

Niels Thomsen fik i alt 2773 personlige stemmer ved den seneste valg til Inatsisartut og blev dermed topscorer hos Demokraatit. Efter valget overtog han formandsposten fra Randi Vestergaard Evaldsen.

Nivi er ked af beslutningen

- Jeg er ked af beslutningen. Det er en stor skam for Demokraatit og for Grønland, da landet mister en politisk kapacitet ud over det sædvanlige. Men når det er sagt, så forstår jeg ham godt. Tonen over for politikere bliver hårdere og hårdere, og det er nogle gange som om, at det forventes, at vi skal finde os i, hvad som helst. Det er ikke i orden. Jeg frygter, at vi fremover vil se endnu flere gode mennesker forlade det politiske liv, fordi tonen og stemningen er uudholdelig. Jeg vil på den baggrund inderligt opfordre til, at alle bliver bedre til at tale ordentligt til hinanden og til at op føre sig med respekt over for hinanden, lyder det fra Nivi Olsen, fungerende formand for partiet.

Demokraatit meddeler, at Anna Wangenheim nu indtræder som fast medlem i Inatsisartut, og at Demokraatit nu skal finde en ny formand.

- Demokraatits hovedbestyrelse vil snarest muligt mødes med henblik på at beslutte, hvornår dette skal ske.