Niels Thomsen holder orlov

redaktionen Onsdag, 13. marts 2019 - 14:55

Inatsisartut-medlem og formanden for Demokraterne, Niels Thomsen, har af helbredsmæssige årsager besluttet at holde orlov fra Inatsisartut.

Partiet skriver i en pressemeddelelse, at han holder orlov fra Inatsisartut frem til den 30. juni.

- Jeg er typen, der fyldes med stolthed hver eneste gang jeg betræder talerstolen i Inatsisartut, og det er derfor med et tungt hjerte, at jeg har måttet træffe denne svære beslutning om i en periode at tage orlov fra Inatsisartut. Jeg er blevet rådet til for nuværende at tage den med ro for at passe på mig selv – det er i sig selv svært for mig, da jeg elsker mit arbejde, men jeg er nået frem til den erkendelse, at jeg er nødt til at lytte til rådet, siger Niels Thomsen i en pressemeddelelse.

Det oplyses, at politisk næstformand Randi Vestergaard Evaldsen og organisatorisk næstformand Nivi Olsen vil i samarbejde varetage den daglige ledelse af partiet.

Formanden for Demokraterne oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer.