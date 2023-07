Skal Niels Hammekenip Aqqutaa forlænges med nye huse?

10 villaer i størrelsen fra 165 til 235 m2 skal opføres i forlængelse af de nuværende boliger på Niels Hammekenip Aqqutaa, hvis EMJ-Atcon får godkendt deres projekt som er i høring netop nu.

Der skal ifølge projektbeskrivelsen også anlægges legeplads og parkeringsarealer.

De ti huse er mellem 165 og 235 m2 store

Projektet ligger i forlængelse af kommunens strategi for byudvikling og den er i offentlig høring frem til 26. juli.Ifølge projektbeskrivelsen skal boligernes fundamenter følge det naturlige terræn for at opnå minimal materiale forbrug, samt for at minimere indgreb/sprængninger i terrænet.