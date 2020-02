Walter Turnowsky Onsdag, 26. februar 2020 - 05:38

Kædedirektør i Pilersuisoq, Niels Andersen er afgået ved døden, i går tirsdag, blot 42 år gammel.

Niels efterlader sin samlever Rikke Bojsen som han har levet sammen med gennem mere end 16 år. Det skriver KNI's direktør Peter Grønvold Samuelsen i en meddelelse, hvor han videre skriver:

Niels Andersen døde i Nuuk, hvor han var på MBA uddannelse.

Niels har været direktør for Pilersuisoq i de seneste 3 år. Forud for det har han fra 2007 til 2016 været ansat hos Pisiffik, i de senere år som indkøbs-og marketingschef. Sammen med Rikke har han således boet i Grønland gennem 13 år.

I Danmark har Niels Andersen en fortid hos Kvickly og ISO Supermarked. Han har en akademiøko-nomiuddannelse og HD i organisation og ledelse.

Det er med chok og forfærdelse, at vi fik meddelelse om Niels´ alt for tidlige og pludselige død. Det er ubeskriveligt at et så stærkt, sundt og glad menneske kan gå bort på et splitsekund uden nogen form for forvarsel.

Pilersuisoq mister en meget kompetent direktør og KNI mister en stor kapacitet og højrespekteret kollega i sin ledelsesgruppe.

Fra KNI sender vi vores dybeste medfølelse og kondolence til Rikke og den øvrige familie.

Æret være hans minde.