Nickie Isaksen lancerer ny herrekollektion i Bella Center

– Der har igennem flere år været stor efterspørgsel efter Isaksen menswear, og nu føler vi tiden er rigtig til at komme i herrebutikkerne i både Danmark, Grønland og det øvrige udland, siger Nickie Isaksen til Sermitsiaq.

Isaksen vinter 2020 kollektion er inspireret af Grønland og hedder ”North” og vil lande i butikkerne til august-september.

Nickie Isaksen

– Slædehunde billedet trykt på den nye vinterjakke er taget af Lars Sørensen på en

hundeslædetur, som vi havde i Ilulissat, oplyser designeren.

Herretøjsdesigner

– Egentlig er jeg oprindelig herretøjsdesigner med herreskrædderi som speciale, fortæller Nickie Isaken til avisen.

– Jeg har en Bachelor fra London College of Fashion. Men da jeg har vidst helt fra starten, at mænd har en tendens til at være meget konservative i deres køb, mens kvinder er mere impulsstyret, valgte jeg først at bygge mine dame kollektioner solidt op, før jeg kastede mig ud i herre kollektioner, forklarer Nickie Isaksen.

Nickie Isaksens herretøj Nickie Isaksen

– Jeg er glad for, at jeg valgte at starte med dametøj, og nu glæder jeg mig rigtig meget til at udleve alle mine visioner for menswear de næste mange sæsoner. Butikkerne har allerede taget godt imod, og vi har flere aftaler på Copenhagen International Fashion Fair under modeugen i København, der ønsker at se herretøjet, oplyser Nickie Isaksen.

Isaksen design er en familie drevet virksomhed, og er etableret tilbage i 2002 af Rita og Nickie Isaksen (mor og datter).

Bibi Chemnitz præsenterer også en kollektion – Outdoor Greenland – en unisex linje, som designeren også havde med på modeugen i Paris for omkring en uge siden, og hvor man fik megen positiv respons og flere kontakter, som der skal følges op på.

Se den nye sommer-kollektion til kvinder

Læs og se Nickie Isaksens sommerkollektion til kvinder i avisen Sermitsiaq, der udkommer på fredag. Kollektionen er skabt med inspiration fra kunstneren Sara Petersen og musikeren Rasmus Lyberth.