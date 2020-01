Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 30. januar 2020 - 14:55

Nick Nielsen, der har fungeret som kommunaldirektør i Avannaata Kommunia siden starten af november måned 2019, bliver ansat som administrerende direktør den 1. februar 2020.

Det oplyser Avannaata Kommunia i en pressemeddelelse.

Nick Nielsen har siden 25. november sidste år fungeret som kommunaldirektør for kommunen, efter Søren Stach Nielsen fratrådte fra stillingen.

- Nick har altid været min fortrolige partner i kommunalt regi, og jeg glæder mig til, at vi får et endnu tættere forhold nu, hvor han er ansat som administrerende direktør. Vi har i kommunen en målsætning om, at ansatte skal arbejde i trygge omgivelser med mulighed for udvikling. Og jeg ved, at Nick deler de samme tanker. Derfor er jeg glad for, at en enig kommunalbestyrelse står bag ansættelsen af vores ny administrerende direktør, siger Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia.

Nick Nielsen har de sidste fem år været teknisk direktør, først i daværende Qaasuitsup Kommunia og senere i Avannaata Kommunia.

Han er uddannet civilingeniør, har været uddannelses-, kultur- og ligestillingsminister, og har arbejdet i to år som miljøingeniør i Kommuneqarfik Sermersooq

- Jeg er glad for, at kommunalbestyrelsen har tillid til mig og har ansat mig. Jeg er nordgrønlænder, og jeg ønsker at præge udviklingen i vores kommune. Det er et stort ansvar, jeg nu påtager mig som administrerende direktør. Kommunen er i rivende udvikling, og vi står over for en masse spændende arbejdsopgaver i fremtiden, som jeg glæder mig til at løfte i samarbejde med vores 1.700 ansatte i kommunen, siger Nick Nielsen, ny administrerende direktør i Avannaata Kommunia.

Kommunen oplyser, at der var elleve ansøgere til stillingen.