Nick Nielsen indgår andet forlig: Betaler tort til fyret museums-medarbejder

Endelig kan Mads Mitchell sætte punktum for et turbulent forløb med ansættelse, fyring og det han selv kalder en heksejagt på hans person fra Avannaata Kommunias kommunaldirektør Nick Nielsen. En sag der begyndte, da Mads Mitchell blev fyret fra Avannaata Kunstmuseum.

Det sker ved indgåelse af et forlig i en privat stævning Mads Mitchel har lavet mod Nick Nielsen og Avannaata Kommunia.

I stævningen fremsætter Mads Mitchell påstand om at Nick Nielsen har krænket hans person og ære ved at have både pr telefon og på sms har delt oplysninger med Jim Lyngvild om hans fyring, at have søgt i fortrolige personoplysninger via kommunens journaler som kommunalchefen har brugt til at anmelde Mads Mitchell for bedrageri til Odense Kommune. En sag der dog er blevet afvist i Odense.

Enige uden retssag

Han har også nedlagt påstand om at Avannaata Kommunia som Nick Nielsens arbejdsgiver er ansvarlig for Nick Nielsens handlinger i sagen. Han har gjort krav på en erstatning på 25.000 i sin stævning.

Nick Nielsens advokat har svaret at ”hans klient vil være indstillet på at indgå et forlig for at undgå en ressourcekrævende retssag”

Og sådan blev det. Parterne er blevet enige om et beløb på 15.500 kroner i erstatning. Men for Mads Mitchell er det ikke pengene, det handler om.

- Jeg er ligeglad med pengene, som i øvrigt ikke ender med at være særlig meget, når min advokat har fået sit salær. Det handler om, at det her er det nærmeste jeg kommer en undskyldning fra kommunen for hele det her forløb, som har været virkelig hårdt for både min familie og mig, siger Mads Mitchell til Sermitsiaq.AG.

Glad for retssystemet virker

Kommunaldirektør Nick Nielsen er også godt tilfreds med, at sagen nu er endeligt afsluttet.

- Selvfølgelig er det en lettelse at sagen nu er helt afsluttet. Det er godt, at vi har et retssamfund som betyder at ingen er hævet over loven og kan gøre som det passer en selvom man er chef. Det er jeg glad for. Jeg har erkendt min fejl og betalt bøden. Derfor har jeg også valgt at betale tort sådan som stævningen lød.

Han påpeger, at alle kan begå fejl og tager erfaringerne fra denne sag med videre i sit virke som kommunaldirektør.

- Selv en kommunaldirektør kan lave fejl. Selvfølgelig lærer man af det, og det har jeg også her. Jeg har erkendt det og betalt både bøde og tort. Jeg nægter ikke sagerne.

Nick Nielsen er fortsat ansat som kommunaldirektør i Avannaata Kommunia og borgmester Palle Jerimiassen har tidligere afvist at udtale sig om konsekvenser af sagen, fordi det er en personsag.