Nick i Kina: Sproget er en stor udfordring

Jesper Hansen Onsdag, 25. december 2019 - 11:45

31-årige Nick Bæk Heilmann er en erfaren udlands-grønlænder. Han bor nu i Chengdu i det centrale Kina, men har tidligere boet to år i Beijing, et år i Japan og et år i USA foruden mange år i Danmark.

Nick, der stammer fra Maniitsoq og er opvokset i Nuuk, går i øjeblikket på universitet i Chengdu, hvor han studerer kinesisk. Men selv om han taler kinesisk, er sproget en stor udfordring:

- Kina er et svært land for udlændinge, for de færreste, man møder på gaden, taler engelsk. Et andet problem er, at den lokale dialekt (Sichuan-dialekten) er meget forskellig fra Mandarin, som er det officielle sprog i Kina. Jeg oplever derfor tit at tale Mandarin til de lokale, men især de ældre svarer i den lokale dialekt, som kan være meget svær at forstå.

Sushi som grønlandsk proviant

Nick har et års orlov fra arbejdet i udenrigsdepartementet og vender hjem til Grønland til næste sommer. Men alligevel savner han Grønland og må ofte ty til sushi som erstatning for den grønlandske proviant, ligesom han også savner naturen. Men Chengdu er også et spændende sted for den kulinarisk interesserede grønlænder:

Google Maps/Jesper Hansen

- I Chengdu har de en helt særegen madkultur, som man ikke finder andre steder. Maden er meget stærk og krydret, og de lokale bruger Sichuan-peber i næsten alle retter, siger Nick Bæk Heilmann, som håber, at andre grønlændere vil lære kinesisk.

- Mandarin-kinesisk er det sprog som tales af flest mennesker i verden. Det giver derfor meget mening for mig at lære det, og jeg håber at flere grønlændere også vil have mod på at lære sproget.