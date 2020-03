Ni smittede: Færøerne lukkes ned

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Lørdag, 14. marts 2020 - 09:19

Landslægen på Færøerne, Lars Fodgaard Møller, oplyser lørdag morgen, at ni færinger nu er blevet testet positive for coronavirusset Covid-19.



I går var det officielle tal tre personer, men nu har man altså fundet yderligere seks personer med virussen.

En af de smittede arbejder i en børnehave i Færøernes næststørste by, Klaksvík, og 100 personer er i karantæne bare på grund af den ene person.

Det færøske sygehusvæsen har allerede forberedt foranstaltninger, hvis smitten for alvor skulle bryde ud.



Operationer og behandlinger, som kan vente, er blevet udsat, og man flyver kun til Danmark med patienter, som har behov for akut behandling.

Personalet er blevet delt op i forskellige hold for det tilfælde, at personale skulle blive smittet eller blive sat i karantæne. Opdeling i hold gør, at færre risikerer at blive sat i karantæne, hvis en kollega smittes.

-Vi må sikre beredskabet. Vi har sikret, at arbejdskraften er til rådighed, hvis det skulle være behov for den, så kan vi kanalisere den til beredskabet, siger direktøren for sygehusvæsenet, Steinar Eirikstoft, til Kringvarp Føroya.

Lagmanden: Færøerne skal ned i gear

Udbruddet af coronavirus, som WHO har klassificeret som en pandemi, har fået vidtrækkende konsekvenser for det færøske samfund.

Store dele af samfundet er lukket ned. I torsdags, 12. marts, offentliggjorde lagmanden Bárður á Steig Nielsen, at landsstyret indfører en række tiltag, som minder om dem, som man har sat i værk i Danmark.

Der bliver begrænset adgang til sygehus og alderdomshjem. Skoler og fritidsskoler lukker de næste 14 dage.

Offentligt ansatte skal arbejde hjemmefra, hvis det er muligt. Der bør ikke samles mere end 100 mennesker til indendørs arrangementer, og kommunerne tilrådes til at afvise krydstogtskibe, som kommer til Færøerne.

- Samfundet skal ned i gear, men det stopper ikke op. Initiativerne bliver sat i værk for at sikre, at situationen ikke bliver værre, siger lagmand Bárður á Steig Nielsen.

Afskærmer sig fra omverdenen

Lagmanden opfordrede på pressemødet til ikke at rejse til andre lande uden det er højst nødvendigt.



Situationen udviklede sig allerede efter en dag, og i går udsendte lagmanden en pressemeddelelse, hvor han bad alle færinger, som er i udlandet, om at komme hjem til Færøerne.

Samtidig stopper Atlantic Airways al flytrafik fra Bergen, Reykjavik, Edinburgh og Paris. Flytrafikken til Danmark vil også blive påvirket.

- Flyrejserne er først og fremmest tiltænkt folk i sundhedsvæsenet, færinger som arbejder udenlands og de, som har betydningsfulde samfundsmæssige opgaver. Akut sygetransport fortsætter som normalt, siger lagmanden.

Alle hjemvendte skal i hjemmekarantæne i 14 dage på Færøerne.

Færge sejler uden passagerer

Smyril Line, som ejer færgen Norrøna, der sejler mellem Danmark, Færøerne og Island, har stoppet al sejlads med passagerer.



Færgen sejler kun med fragt frem til 28. marts.