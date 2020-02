Ni personer dræbt ved angreb i Tyskland

Ritzau Torsdag, 20. februar 2020 - 05:49

Ni mennesker blev onsdag aften dræbt i to skyderier i den tyske by Hanau i delstaten Hessen.

Det oplyser politiet natten til torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa. Skyderierne udløste en omfattende politijagt på den skyldige.

Den formodede gerningsmand er senere fundet livløs i sin bolig. På adressen er der fundet yderligere et lig, oplyser en talsmand for politiet kort efter klokken fem torsdag morgen.

Gerningsmanden skal ifølge avisen Bild have efterladt et brev og en video, hvori han udtrykker højreekstreme holdninger. I disse har han ifølge Bild også påtaget sig ansvaret for de to skyderier.

Oplysningerne er ikke bekræftet af politiet.

- Aktuelt er der ingen indikationer på, at der er andre gerningsmænd, skriver politiet i et tweet.

- En af de to personer, som er fundet døde, er med stor sandsynlighed gerningsmanden, oplyser politiet.

Omstændighederne omkring disse to personers død er der ingen nærmere oplysninger om.

Ifølge avisen Bild var den formodede gerningsmand tysk statsborger med navnet Tobias R.

Avisen skriver, at han i tilståelsesbrevet blandt andet skriver, at der er behov for at "udslette" folk, som ikke længere kan udvises fra Tyskland.

I hans bil er der fundet ammunition og geværmagasiner. Manden havde jagttegn, skriver Bild. Oplysningerne er ikke bekræftet af myndighederne.

Det første angreb skete ifølge politiet og lokale medier omkring klokken 22, da en person angreb en vandpibecafé i den centrale del af Hanau. Tre personer blev dræbt foran bygningen ifølge mediet OP-Online.

Vidner har oplyst, at de hørte omkring ti skud.

Derefter flygtede gerningsmanden angiveligt i bil til en bydel ved navn Kesselstadt i den vestlige del af Hanau.

Her ringede han angiveligt på dørklokken til en vandpibecafé og skød og dræbte fem personer, der befandt sig i rygeområdet, beretter Bild.

Ofrene, hvoraf den ene var en kvinde, var ifølge Bild af kurdisk afstamning.

- Ofrene er personer, vi har kendt i årevis, siger barchefens søn til dpa.

Blandt de dræbte er to af stedets ansatte.

Hanau, der har næsten 100.000 indbyggere, ligger cirka 20 kilometer fra Frankfurt.

Tyskland har de seneste år lagt jord til flere angreb fra ekstremister, skriver dpa. Et af dem kostede 12 mennesker livet i Berlin i december 2016, da et køretøj blev styret ind i et julemarked.

Især angreb udført af personer eller grupper på den yderste højrefløj er en stigende bekymring for myndighederne, skriver dpa.

I oktober sidste år blev to personer dræbt i et antisemitisk angreb i den østtyske by Halle.

Og fredag anholdt tysk politi 12 medlemmer af en ekstremistisk højrefløjsgruppe. Anholdelserne skete på mistanke om, at gruppen havde planlagt storstilede angreb på moskéer.