Ni mennesker er strandet i fangsthytte på østkysten

Torsdag, 21. juli 2022 - 11:51

Ni mennesker er strandet i en fangsthytte mellem Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Deres både er fanget i havisen og de strandede personer, der sejlede fra Tasiilaq og har siddet fast siden den 7. juli, har nu brug for mad.

Derfor arbejder Arktisk Kommando, politi og Air Greenland på at få en helikopter til stedet, der kan kaste mad ned til hytten. Det oplyser vagtchef Hans Peter Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

I øjeblikket er der tåget, hvilket betyder at helikopteren må afvente nye satellitbilleder fra DMI, før den kan lette og flyve mod fangsthytten med friske forsyninger.

Anden gang på få uger

Det har før været Arktisk Kommandos Challangerfly. Som har lavet den slags nedkastning af forsyninger men challangeren er i øjeblikket i Aalborg, og derfor er det Air Greenlands helikopter der skal på opgaven.

For få uger siden var fire ekspeditionsfolk samt tre fangere fanget af isen omkring 30 kilometer vest for Ittoqqortoormiit i flere døgn. Vagtchef Hans Peter Berthelsen fortæller, at den slags situationer opstår et par gange om året.

Der er ikke andet at gøre end at vente på at isen åbner op, hvis man skal have sine både med derfra, ellers kan det også være en løsning at folk bliver hentet og bådende efterlades, hvis situationen spidser til.