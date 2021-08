NGO: Giver ingen mening at gennemføre borgermøder

Redaktionen Lørdag, 07. august 2021 - 09:01

En større delegation bestående af de politisk ansvarlige for henholdsvis råstoffer, miljø og sundhed: Naaja Nathanielsen (IA), Kalistat Lund (IA) og Kirsten Fencker (Naleraq) samt medfølgende embedsværk skal deltage i borgermøder i byer og bygder i Sydgrønland i slutningen af august (23.-29. august), inden høringsperioden for Kuannersuit-projektet udløber den 13. september. Borgermøder med deltagelse af de politisk ansvarlige er et led i råstofmyndighedernes sagsbehandling af Greenland Minerals-projektet frem mod en eventuel udvindingstilladelse, skriver avisen Sermitsiaq.

Sideløbende har Naalakkersuisut dog sendt et lovforslag i høring, der vil sætte en stopper for forundersøgelser, efterforskning og udnyttelse af uran i Grønland. Naalakkersuisut foreslår en bagatelgrænse på 100 ppm, hvilket svarer til 100 gram uran per 1 ton malm. Hvis lovforslaget gennemføres, vil det være endegyldigt slut med Greenland Minerals-projektet i Kuannersuit, der indeholder 200-300 ppm. Så hvorfor gennemføre omfattende og bekostelige borgermøder, hvis projektet allerede er dømt ude?

­– Gennemførelse af borgermøder med deltagelse af Naalakkersuisut er et krav i gældende lovgivning om råstoffer, og Naalakkersuisut agter at følge loven, siger naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja Nathanielsen i et svar til Sermitsiaq.

