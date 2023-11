Ngo går til domstol for at få fjernet Trump fra stemmesedlen

Ritzau Mandag, 30. oktober 2023 - 17:18

En opsigtsvækkende retssag er mandag gået i gang i den amerikanske delstat Colorado.

Her skal en dommer afgøre, om tidligere præsident Donald Trumps navn skal have lov at stå på stemmesedlerne ved næste års valg.

En organisation ved navn Borgere for Ansvarlighed og Etik har indbragt sagen for domstolen i Denver, hovedstaden i Colorado.

Organisationen mener, at Trump har forbrudt sig mod en sjældent anvendt paragraf i USA's forfatning. Den siger, at en borger, der har deltaget i "opstand eller oprør", ikke må besidde et offentligt embede.

Trump - som længe har haft en solid føring i meningsmålingerne som republikanske vælgeres foretrukne præsidentkandidat - afviser, at han skulle have gjort noget forkert i forbindelse med angrebet mod Kongressen i Washington D.C. den 6. januar 2021.

Den dag holdt han tale for sine tilhængere ved Det Hvide Hus. Derpå gik tusindvis af dem mod Kongressen, hvor mange trængte ind i kongresbygningen i et forsøg på at forhindre, at medlemmerne godkendte valget af Joe Biden som USA's præsident.

En advokat for sagsøgerne siger i sine indledende bemærkninger mandag, at Trump i sin tale den dag opildnede sine tilhængere til at bruge vold. Og han fortsatte med at opmuntre dem på sociale medier.

- Han brugte ordet "kæmp" 20 gange i den tale og "fredeligt" kun en enkelt gang, siger advokaten, Eric Olson.

En af Trumps advokater, Scott Gesler, afviser, at Trump opildnede til vold.

Gesler mener, at det vil skabe en farlig præcedens at forbyde Trump at stille op til valg ud fra "juridiske teorier, som aldrig er blevet favnet af en statslig eller føderal domstol".

- Folk skal kunne stille op til valg, og de bør ikke blive straffet for deres udtalelser, siger Gesler i retten.

Det er ventet, at retssagen i Colorado vil vare omkring en uge.

Sagen er den første af sin art. Lignende sager venter senere i Michigan og Minnesota.

Trumps kampagnestab har betegnet sagen i Colorado som "absurd" og har sagt, at den sag og de kommende retssager "strækker loven til ukendelighed".

Flere juridiske eksperter har betegnet forsøget på at forhindre, at Trumps navn kommer til at stå på stemmesedlen, som et langskud, skriver Reuters.

/ritzau/Reuters