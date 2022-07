Next stop: Nordpolen

FN's havretskonvention (engelsk: The United Nations Convention on the Law of the Sea; UNCLOS) er en international havretlig konvention, der definerer nationers rettigheder og ansvarsområder i forhold til deres anvendelse af verdenshavene. Konventionen udstikker en række retningslinjer for søfart, miljø og administrationen af havets naturresurser. Konventionen blev indgået i 1982 og erstattede fire traktater fra 1958. Den trådte i kraft i 16. november 1994 og er til dato ratificeret af 167 lande inklusive EU. Danmark ratificerede Havretskonventionen 16. november 2004.

Havretskonventionen giver kyststaten fuld jurisdiktion over det ydre og indre territorialfarvand op til 12 sømil fra kystlinjen. Samtidig har kyststaten ret til at etablere en eksklusiv økonomisk zone op til 200 sømil ud i havet. I dette område har staten ret til at efterforske og udnytte havets ressourcer, ligesom staten kan håndhæve miljøjurisdiktion i området. Uden for disse zoner er åbent hav, som ikke er underlagt nogen stat, men som er åbent for alle til sejlads, fiskeri og overflyvning.

USA har ikke ratificeret havretskonventionen, men erklærede i Ilulissat-deklarationen i 2008, at landet vil følge konventionen i de arktiske grænsespørgsmål.