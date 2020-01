New York Times: Rejs til Grønland i 2020

Redaktionen Søndag, 12. januar 2020 - 08:23

Millioner af New York Times’ læsere får en anbefaling til at vælge Grønland som deres rejsedestination for i år.

Blandt Bolivia, Washington, Tokyo og Israel, er Grønland taget med som en oplagt rejsedestination for 2020.

Præsident Donald Trumps ønske om at købe Grønland giver fortsat genlyd og har i den grad vakt interesse for landet.

- Præsident Trumps ønske om at købe Grønland, et selvstændigt land under dansk territorium, udløste vittigheder og diplomatiske sitren - og skabte interesse for denne ø, skriver New York Times.

- Se den enorme gletsjer, der ligger inde i Ilulissats isfjord, der er med i UNESCOs verdensarvsliste.

- Da den tykke indlandsis smelter hurtigt, og to nye internationale lufthavne forventes åbnet i 2023 er tiden inde til at udforske et uberørt og intarkt Grønland nu, lyder en af anbefalingerne fra New York Times.

