Netværk forebygger frafald på efterskoler

Walter Turnowsky Tirsdag, 11. februar 2020 - 16:01

Det er lettere at klare sig igennem et højskoleophold i Danmark, hvis man er flere sammen.

Det er den klare konklusion i en rapport som Foreningen Grønlandske Børn og Uddannelsesstyrelsen står bag.

For mens frafaldet af grønlandske elever på efterskolerne generelt er på 17 procent, så er det helt nede på 7 procent på de skoler, hvor fleste unge fra Grønland går sammen.

Bjarke Flyvholm er projektleder i Allu, som er Grønlandske Børns netværkstilbud til grønlandske unge på efterskole i Danmark og han er ikke overrasket over sammenhængen.

- Betydningen af netværk og fællesskab med andre grønlandske unge, kommer ikke bag på mig. Med Allu skaber vi et fællesskab for de unge, der har en følelse af at være alene eller ikke rigtigt at passe ind i den danske efterskolekultur. Trygheden og fællesskabet med andre grønlandske unge kan være afgørende for, at den unge har styrke til at gennemføre opholdet, siger han i en pressemeddelelse.

Hjælper at mødes med ligesindede

Allu tilbyder de unge fem weekendture spredt ud over skoleåret, hvor de unge kan tale med hinanden om kulturmødet, om hvordan man håndterer savnet af alt det derhjemme, men også snakke og aktiviteter, der sporer de unge ind på deres planer for fremtiden.

Og tilbuddet ser ud til at virke. Blandt de elever der har været tilknyttet Allu i skoleåret 2018/2019 gennemførte 92,2 procent.

Kigger man over tre år, så er de hyppigste årsager til at de unge stopper enten bortvisning eller mistrivsel/umodenhed. Dernæst kommer psykiske problemer eller hjemve, som bliver angivet omtrent lige hyppigt.

Flere piger end drenge falder fra

Sproget bliver kun undtagelsesvis angivet som årsag.

Det er oftere pigerne end drengene, der afbryder opholdet. Ud af i alt 142, der er stoppet over tre år, er de 90 piger.

Ser man alene på bortvisningerne, så er det dog fortsat drengene, der oftest bliver smidt ud af skolen. Tallet for pigerne har dog været stigende i løbet af de tre år.

Uddannelsesstyrelsen har indkaldt til et interessentmøde i begyndelsen af marts måned, hvor repræsentanter for Efterskoleforeningen, De Grønlandske Huse, Grønlandske Børn sammen med Uddannelsesstyrelsen blandt andet vil drøfte, hvilke yderligere tiltag, der vil være relevante at iværksætte.