Nets-nedbrud sætter dankort og MobilePay ud af funktion

Ritzau Fredag, 11. juni 2021 - 13:25

OBS: GrønlandsBanken oplyser klokken 14.05, at problemerne skulle være løst (red.)

Betalingskort og MobilePay er sent fredag eftermiddag nede i hele Danmark.

Det bekræfter pressechef for Nets Søren Winge over for TV 2.

- Det har stået på i en times tid, og det har ikke ramt alle terminaler, men det har ramt over hele landet, siger pressechefen.

Grønlandsbanken bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at det også gælder her i landet.

Det er endnu uvist, hvad der har fået de to tjenester til bryde sammen, ligesom at Nets i øjeblikket ikke har noget bud på, hvornår systemerne er oppe at køre igen.

Nets hjemmeside er også gået ned.

Nets står for de systemer, der gør at man kan benytte eksempelvis dankort, når man betaler for sine varer i butikker.

MobilePay er delvist afhængig af, at systemerne virker, fordi appen bruger betalingskort til at overføre penge.