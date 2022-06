Netflix bekræfter: Sydkoreansk megahit vender tilbage

Ritzau Mandag, 13. juni 2022 - 07:10

Den populære sydkoreanske tv-serie "Squid Game", der er den mest sete Netflix-serie nogensinde, vender tilbage med en sæson to.

Det bekræfter Netflix på Twitter.

Netflix løfter samtidig en smule af sløret for næste sæsons handling. Det sker i et billede på Twitter, hvor overskriften er "Der kommer en helt ny runde".

Her lyder det blandt andet, at hovedrollen, Seong Gi-hun, vender tilbage.

Seriens instruktør, Hwang Dong-hyuk, har tidligere meddelt, at der arbejdes på en sæson to. Først søndag blev det dog bekræftet af Netflix selv.

Den voldsfyldte serie handler om en gruppe mennesker, der konkurrerer i en livsfarlig leg for at komme af med deres gæld. De 456 deltagere bliver løbende udskilt, når nogle dør, og andre overlever de forskellige lege.

"Squid Game" fik premiere i september sidste år og blev ifølge Netflix streamingtjenestens mest sete serie på blot 12 dage.

I løbet af de første 28 dage blev serien set i 1,65 milliarder timer globalt.

Det var rekord og langt over dobbelt så meget som nummer to, sæson et af "Bridgerton". Den blev set i 625 millioner timer de første 28 dage.

"Squid Game" var nomineret til tre Golden Globe-priser og vandt en enkelt.

Ved prisuddelingen Screen Actors Guild Awards (SAG) i februar vandt serien for bedste mandlige og kvindelige hovedrollepræstation i en dramaserie.

Den vandt også for bedste præstation af en skuespillergruppe i et drama.

Lee Jung-jae vandt for at spille hovedrollen Seong Gi-hun. Jung Ho-yeon vandt for at spille rollen som Kang Sae-byeok.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Det er ikke offentliggjort, hvornår sæson to af "Squid Game" får premiere.