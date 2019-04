Netanyahu og Likud står til sejr ved valget i Israel

Ritzau Onsdag, 10. april 2019 - 06:32

Selv om de første valgstedsmålinger viste et uhyre tæt løb mellem blokkene, så ser de indledende optællinger af stemmerne ved parlamentsvalget i Israel ud til at give sejren til premierminister Benjamin Netanyahu og hans Likud-parti.

Det skriver den israelske avis Haaretz.

Med 95 procent af stemmerne talt op står Likud til at få 35 pladser i det israelske parlament, Knesset.

Det samme får centrum-venstre-alliancen Blå og Hvid, der ledes af den pensionerede militærchef Benny Gantz.

Begge partier står til at få lige knap 26 procent af stemmerne. Men koalitionen bag Netanyahu har flertal.

I en tale ved partiets valgfest i Tel Aviv sagde Benjamin Netanyahu tidligt natten til torsdag, at han er klar til endnu en periode som premierminister.

- Jeg vil takke vores vælgere for en utrolig kamp. Jeg er meget bevæget over, at Israels befolkning har vist mig tillid og sikret en femte valgperiode, lød det det fra Netanyahu.

De første exitpolls viste ellers, at Gantz' koalition stod til at blive den største. Men i takt med at stemmeoptællingen er skredet frem, har Likud og højrefløjen halet ind og overtaget føringen.

Det afholdt ikke Gantz fra at sige til sine tilhængere, at sejren var i hus, og at de israelske vælgere har "foretaget et historisk valg". Han opfordrede dernæst Netanyahu til at trække sig.

Selvom både Netanyahu og Gantz har erklæret sejr, mener flere politiske iagttagere, at premierministeren står bedst i de kommende forhandlinger om en ny regering.

Hans koalition af nationalkonservative og ultraortodokse jødiske partier er nærmest de 61 pladser, der skal til for at have flertal i Knesset.

Ifølge stemmeoptællingen står en række mindre partier på både højre- og venstrefløjen til at ryge ud af parlamentet.

Samtidig er der meldinger om et markant fald i valgdeltagelsen blandt israelsk-palæstinensiske vælger, der udgør 17 procent af befolkningen.

Der har i det israelsk-palæstinensiske miljø været opfordringer til at boykotte valget. Blandt andet som en reaktion på en forfatningsændring sidste år der fastslog, at staten Israel er jødisk. Den på trods af, at et betydeligt mindretal er muslimer.

Netanyahu har under valgkampen fremhævet sin hårde sikkerhedspolitiske linje, og han har advaret mod den ustabilitet, som vil følge, hvis "venstrefløjen" - Blå og Hvid - kommer til magten.