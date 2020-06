Nersornaat i sølv til børnenes bedste ven

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. juni 2020 - 09:21

Det var Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt der tildelte Nersornaat i sølv til Louise Zeeb i Hans Egedes Hus, Nuuk, mandag.

Louise Zeeb modtog Nersornaat i sølv, som anerkendelse for en lang og engageret indsats i starten arbejdede som kiffaq, senere som pædagog og i sidste ende som afdelingsleder ved Uummannaq Meeqqat Angerlarsimaffiat.

Formanden for Inatsisartut, fremhævede blandt andet i sin tale for Louise Zeeb:

- Du var 17 år i 1959, da du blev ansat i den tidligere børnesanatorium, der senere blev omdannet til et børnehjem, hvor du i starten arbejdede som kiffaq, senere som pædagog og i sidste ende som afdelingsleder.

60 års jubilæum

- Du havde derfor 60 års jubilæum i Meeqqat Angerlarsimaffiat i Uummannaq den 11. marts 2020, hvor du fra at være en ufaglært medhjælper i starten, har arbejdet dig frem til en afdelingslederstilling, gennem kurser og uddannelse. Man kan sige, at du er et bevis på, at man kan opnå, hvad man drømmer om, så længe man utrætteligt arbejder loyalt for det, man brænder for, fastslog Vivian Motzfeldt og føjede til:

- Du har gennem din omsorg og væsen altid givet tryghed til børnene og bliver endda kaldt for aanaa og aanaajaa af børnene, hvilket er et tegn på, at du har haft et tæt forhold til de børn, der bor og har boet i børnehjemmet. Du har fulgt rigtig mange børn, fra de var helt små til de blev store. Sammen med børnehjemmet har du givet børnene en masse oplevelser eksempelvis gennem hundeslædeture, men du har også opfyldt de helt basale behov såsom at give omsorg ved at putte dem, synge salme for dem og læse bibelen for dem. Du har derfor været den moderlige figur for rigtig mange børn, som kom forskellige steder fra i Grønland, lød begrundelsen fra Vivian Motzfeldt.