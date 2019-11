Neriuffiit Kattuffiat: 3.252.133 kroner indsamlet

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 09. november 2019 - 08:18

Det lykkedes Grønland og befolkningen på omkring 57.000 at indsamle 3.252.133 kroner i løbet af fire timer, da landsindsamlingen til Neriuffiit Kattuffiat blev sendt direkte på tv i går fredag.

Allerede et kvarter før udsendelsen slutter, kunne værterne meddele, at indsamlingen havde sat en rekord. Klokken 22:40 var der samlet i alt 3.170.707 kroner, hvilket betyder, at sidste års indsamling blev overgået med en million kroner.

Sidste år blev der indsamlet 2.133.283 kroner ved landsindsamling til fordel for kræftramte og deres pårørende.

Pengene skal bruges til uddeling af økonomisk støtte til de kræftramte. Mange af de indsamlede penge vil blive givet videre til kræftramte som engangsbeløb i form af legater.

- Jeg kunne sige tak hele tre millioner gange. Tusind tak for donationerne fra befolkningen, det er rørende, sagde Heidi Møller Isaksen, da landsindsamlingen slutter.

- Jeg er stolt over, at der er kommet så mange donationer. Tak til dem. Jeg bliver helt rørt indeni, sagde formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, da han overrakte sin egen donation på 5.000 kroner til Neriuffiit Kattuffiat.

Legater

Sidste år var blev der uddelt 198 legater til kræftramte. Indtil nu er der uddelt 168 legater i 2019. Legatet, som er et engangsbeløb, er på 3.000 kroner til voksne og 1.500 kroner til børn.

Hvert år bliver cirka 170 personer ramt af kræft i Grønland.