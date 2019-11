Neqi: Bedste slagtesæson i flere år

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 27. november 2019 - 09:39

Årets indhandling er nu afsluttet hos Neqi A/S i Narsaq, og resultatet er positivt med fremgang på både kartofler, lam og rensdyr.

Det skriver ejer af slagteriet KNI på sin hjemmeside.

Bedste resultat i fem år

Der er fremgang at finde på indhandling og slagtningen af lam, hvor antallet er steget med 8 procent svarende til 1.376 styk i forhold til 2018.

- Den tørre sommer har givet et marginalt fald i gennemsnitsvægten pr. kilo på 0,7 procent. Alligevel giver det en samlet stigning på 18.842 kilo slagtet kød. Herudover er antallet af slagtede får steget med 6 procent, svarende til 96 styk i forhold til 2018. Man skal helt tilbage til 2014 for at finde et flottere resultat på både lam og får, fremhæves det.

Længere rensdyrsæson

Indenfor indhandlingen af rensdyr ses den største procentuelle stigning i tallene.

- Resultatet har været en samlet indhandlingsmængde på 159 stk. mod 62 stk. i 2018, hvilket er en stigning på 138 stk. svarende til 221 procent. Den markante stigning skyldes primært, at man har indsamlet over en længere periode end normalt i området lidt nord for Narsaq, oplyses det.

Over 100 tons kartofler

Den gode sommer har også smittet positivt af på årets kartoffelhøst.

- Det resulterede i en indhandling på i alt 105 tons. Det er en stigning på 54 tons svarende til 106 procent i forhold til sidste års resultat på bare 51 tons.

Det er imidlertid ikke kun den indhandlede mængde der er steget - det er kvaliteten også.

- Behandlingen af kartoflerne er endnu engang forbedret for at undgå fugt og skimmel under transport og opbevaring. Alle kartofler har ligget til tørring i minimum 14 dage inden pakning og levering. Samtidig er langt færre kartofler kasseret under kvalitetskontrollen. Alt i alt kan forbrugerne glæde sig over at kunne handle friske grønlandske kartofler i langt højere kvalitet, smag end tidligere, lyder det fra KNI.