Neqi sælger nu islandsk lammekød

redaktionen Torsdag, 30. juli 2020 - 11:06

Slagteriet Neqi A/S er begyndt at sælge islandsk lammekød.

- Det er omkring 20 produktionsmedarbejdere, som vi på denne måde kan holde i beskæftigelse, siger fabrikschef Ole Vestergaard ifølge KNI's hjemmeside.

Neqi A/S mærker de islandske lammeprodukter tydeligt, således at forbrugerne ikke ender med at føle sig snydt, og vil – på trods af at der skal betales importafgift – prissætte det en smule under det grønlandske, fremgår det.

Vil udvide medarbejderstaben

- Samtidig arbejder Neqi A/S på at øge tilførslen af grønlandske råvarer i henhold til vores strategi. Herunder et samarbejde med fåreholderforeningen Savaatillit Peqatigiiffiit Suleqatigiissut, oplyser KNI.

Her handler det om at øge mængderne fra de sydgrønlandske landbrug samt tilførsel af moskusokser fra Kangerlussuaq, således at slagteriet kan få dækket fabrikkens nuværende behov med grønlandske råvarer og også udvide antallet af helårsarbejdspladser i byen, lyder det fra slagteriet.