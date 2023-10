Offentligt/privat ejerskab af underskuds-ramt slagteri skal undersøges

Jensine Berthelsen Mandag, 02. oktober 2023 - 11:49

Kalistat Lund er overbevist om, at Neqi A/S har en fremtid. Men ikke i den struktur, det eksisterer under i dag:

- Det er sørgeligt og trist, at virksomheden, der har så stor betydning for landbrugssektoren og ikke mindst for hele befolkningen, er blevet ramt så hårdt af KNI´s manipulation igennem næsten et årti, siger Kalistat Lund og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Neqi med nyt millionunderskud - KNI eftergiver gæld for 142 mio. kr.

- Vi har i al den tid ikke fået retvisende billede af, hvordan selskabet klarer sig, fordi man fra KNI´s side systematisk har manipuleret med virksomhedens regnskaber ved at pynte på resultatet. Og det uden at nogen opdagede det, før der kom en whistleblower og fortalte, hvordan KNI overførte midler til selskabet, når regnskabet skulle laves, og efterfølgende overførte pengene tilbage til KNI, når regnskabet var lavet og dermed så det ud til, alt var i orden hos Neqi A/S, forklarer Kalistat Lund.

Arbejdsgruppe igang med løsningsmodeller

Som konsekvens af denne manipulation og som konsekvens af optrævlingen af, hvad der rent faktisk er foregået igennem de sidste ti år, er selskabet nu sat under lup:

- Det er vigtigt, at vi har valide informationer om selskabets status, før vi kan tale om dennes fremtid. Vi har fra Naalakkersuisut derfor igangsat en arbejdsgruppe, der nu er igang med at endevende alt. Men arbejdsgruppen skal også komme med indstillinger til, hvordan vi kan sikre selskabets fremtid, fortæller Kalistat Lund overfor Sermitsiaq.AG.

Kriminelle handlinger

Naalakkersuisoq Kalistat Lund (IA) henviser til, at der ifølge Naalakkersuisuts overbevisning er sket kriminelle handlinger, og at de, der har begået de kriminelle handlinger, skal drages til ansvar.

Kalistat Lund er overbevist om, at man med den rigtige konstruktion og ejerskab, kan give Neqi A/S en givtig fremtid, og hvor man ikke blot anser virksomheden som en arbejdspladsskabende virksomhed:

- Denne form for manipulation er utilgiveligt, det er kriminelt og jeg forventer, at alle sagens kendsgerninger ser dagens lys, og de ansvarlige bliver draget til ansvar, siger Kalistat Lund og fortsætter:

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut at understrege, at fåreholderne og det øvrige landbrugssektor på ingen måde er delagtige i den svindel, der har foregået igennem årene, men vi bemærker med beklagelse, at nogle forsøger at delagtiggøre dem. Jeg vil i den forbindelse sikre, at optrævlingen foregår så åbent som muligt, for denne sag skal ikke gå ud over vores landbrugssektor, understreger Kalistat Lund.

Tror på at Neqi A/S har en fremtid

Nu er Naalakkersuisut altså igang med at få endevendt Neqi A/S for senere at forsøge at redde selskabet og endda give den en hel anden koncept og ny ejerskabsforhold:

- Med den rigtige konstruktion og forhåbentligt med de rigtige ejere, er der gode muligheder for, at selskabet kan overleve, men som sagt i en hel ny konstruktion og koncept på produktionen. Derfor har vi givet arbejdsgruppen til opgave at undersøge muligheder for offentlig/privat ejerskab, og det er mit håb at private virksomheder vil være åbne for et samarbejde om Neqi´s fremtid, fortæller Kalistat Lund.

LÆS OGSÅ: Selvforsyning: Forhandlinger om Neqis fremtid

Men faktum er, at KNI A/S stadig styrer og driver Neqi A/S på vegne af ejerne, det grønlandske samfund.

Sermitsiaq.AG har tidligere i denne uge fortalt, hvordan moderselskabet KNI har eftergivet sit datterselskab Neqi A/S´s gæld på hele 142,5 millioner kroner.

Ingen tvivl om at det bliver spændende at se, om private virksomheder kan se muligheder i et eventuelt ejerskab om et hidtil underskudsgivende virksomhed og ikke mindst den historik, der klæber sig til selskabet.