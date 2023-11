Ny aftale: Grønlandsksprogede film kan nu få danske midler

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 15. november 2023 - 13:45

Film på grønlandsk kan fra 2024 søge om støtte på lige fod med dansksprogede film ved Dansk Film Institut (DFI). Dette er sikret gennem en ny filmaftale, skriver IA i Folketinget i en pressemeddelelse.

- Det glæder mig, at vi med denne filmaftale får fjernet en strukturel hindring for grønlandske filmfolk. Vi baner vejen for fælles storytelling og mere nuanceret viden om hinanden i rigsfællesskabet, hvilket kan vække nysgerrigheden og styrke relationen mellem vores lande, siger folketingsmedlem Aaja Chemnitz.

Film.gl har igennem en årrække arbejdet for at få ligestillet de tre landes ansøgningsmuligheder af bevillinger.

Filmbranchen glad

Før i tiden kunne grønlandske og færøske filmproducenter ikke søge midler på lige fod med danske producenter til DFI på baggrund af sproget. Helt teknisk kunne DFI afvise en ansøgning fra Grønland eller Færøerne på baggrund af sproget. Den tekniske forhindring er nu fjernet.

Formanden Klaus Georg Hansen er glad for resultatet:

- Det er vi selvfølgelig rigtig tilfredse med. Det er jo en proces der er stået på i lang tid. Konkret betyder det, at vi på lige fod med dansksprogede filmproduktioner nu kan søge midler til DFI, fortæller Klaus Georg Hansen.

Arbejder ud fra ligeværdighedsprincip

For at grønlandske og færøerske filmproducenter kan søge om midler til Danske Film Institut, så skal filmproducenter have et samarbejde med en dansk filmproducent lyder det.

- Det betyder ikke det helt store fra den ene dag til den anden. Vi får ingen særordning. Men det gode er, at nu arbejdes der ud fra ligeværdighedsprincippet i rigsfællesskabet, hvor filmbrancherne i Grønland og Færøerne kan søge om midler på lige fod med de danske filmproducenter, forklarer Klaus Georg Hansen.

Filmaftalen gælder fra 2024-2027. Tidligere har film på grønlandsk og færøsk skulle søge om støtte i en konkurrencepræget pulje rettet mod udenlandsksprogede film.